PCIe 8.0 arrive. Une nouvelle ère pour les ordinateurs et les centres de données.

PCI-SIG, l'organisation responsable du développement de la norme PCIe, a terminé les travaux sur la spécification PCIe 7.0 et a déjà commencé à préparer la prochaine génération, PCIe 8.0. Si les consommateurs devront attendre la mise en œuvre de cet outil, les membres de l'organisation peuvent d'ores et déjà se familiariser avec les premiers détails de la nouvelle norme. La spécification PCIe 8.0, actuellement à l'état de projet, devrait permettre de multiplier par huit le débit par rapport aux solutions actuellement disponibles sur le marché. La technologie elle-même en est encore à ses balbutiements ; son adoption généralisée dans l'industrie prendra donc des années. Il existe également les normes PCIe 6.0 et 7.0, et la rumeur court que la cinquième génération restera la norme pour les cinq prochaines années. Le PCIe 8.0 poursuit la tendance au doublement de la bande passante, en vigueur depuis la première version du protocole. Par exemple, le PCIe 3.0 et le populaire 4.0 prennent en charge 8 et 16 gigatransferts par seconde (GT/s), ce qui se traduit par des débits allant jusqu'à 64 Go/s. Les nouveaux SSD et cartes graphiques compatibles avec le PCIe 5.0 atteignent des débits allant jusqu'à 128 Go/s. Avec PCIe 6.0, les vitesses peuvent atteindre 256 Go/s, et les derniers SSD offrent déjà des taux de transfert allant jusqu'à 30 Go/s. PCIe 7.0, qui a récemment atteint les spécifications finales, double ces chiffres à 512 Go/s.
Le PCIe 8.0 promet des débits de transfert encore plus impressionnants. Avec une bande passante de 256 GT/s, la norme permettra de dépasser le seuil du 1 To/s sur des connexions à 16 voies. Cependant, l'introduction du PCIe 8.0 présente de nombreux défis. Atteindre un débit aussi élevé pourrait nécessiter le développement de nouvelles technologies d'interconnexion optique répondant aux exigences de latence et de fiabilité. De plus, PCI-SIG devra garantir la compatibilité avec les versions PCIe antérieures afin que la nouvelle norme puisse fonctionner de manière transparente avec les appareils existants. La norme PCIe 8.0 devrait trouver des applications dans un large éventail de secteurs, tels que les centres de données, le développement de l'IA, la 5G, ainsi que l'automobile et l'aérospatiale.
