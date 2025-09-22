Se connecter  
AMD ressuscite l'Athlon double cœur. Et sur AM4 aussi.
Publié le: 22/09/2025 @ 15:00:47: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDSur le segment grand public, l'ère des processeurs double cœur est révolue depuis longtemps. Et pour les PC de jeu, les modèles à six cœurs constituent le minimum d'ici 2025. Pourtant, AMD refuse d'abandonner définitivement les processeurs double cœur. D'après le site web japonais Akiba-PC, Red a réédité le modèle Athlon 3000G. On pourrait même dire qu'ils l'ont, en quelque sorte, modernisé. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu un nouvel emballage et que le système de refroidissement fourni a été modifié. La boîte contient désormais un système de refroidissement Wraith (probablement un Stealth), le modèle fourni avec les processeurs Ryzen. À part cela, tout est resté inchangé. Les spécifications du « nouvel » Athlon 3000G restent inchangées. Il s'agit toujours d'une modeste combinaison de 2 cœurs et 4 threads, et son enveloppe thermique (TDP) reste à 35 W. Ces spécifications inchangées signifient également que la puce est toujours fabriquée en 14 nm et cadencée à 3,5 GHz. Une carte graphique intégrée, une Radeon Vega 3, est également présente. Le prix officiel de l'Athlon 3000G lors de son lancement était de 49 $. Selon Akiba-PC, le prix actuel de ce modèle (dans sa version actualisée) est de 5 790 yens, soit environ 39 $.
