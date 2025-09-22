AMD ressuscite l'Athlon double cœur. Et sur AM4 aussi.

Sur le segment grand public, l'ère des processeurs double cœur est révolue depuis longtemps. Et pour les PC de jeu, les modèles à six cœurs constituent le minimum d'ici 2025. Pourtant, AMD refuse d'abandonner définitivement les processeurs double cœur. D'après le site web japonais Akiba-PC, Red a réédité le modèle Athlon 3000G. On pourrait même dire qu'ils l'ont, en quelque sorte, modernisé. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu un nouvel emballage et que le système de refroidissement fourni a été modifié. La boîte contient désormais un système de refroidissement Wraith (probablement un Stealth), le modèle fourni avec les processeurs Ryzen. À part cela, tout est resté inchangé. Les spécifications du « nouvel » Athlon 3000G restent inchangées. Il s'agit toujours d'une modeste combinaison de 2 cœurs et 4 threads, et son enveloppe thermique (TDP) reste à 35 W. Ces spécifications inchangées signifient également que la puce est toujours fabriquée en 14 nm et cadencée à 3,5 GHz. Une carte graphique intégrée, une Radeon Vega 3, est également présente. Le prix officiel de l'Athlon 3000G lors de son lancement était de 49 $. Selon Akiba-PC, le prix actuel de ce modèle (dans sa version actualisée) est de 5 790 yens, soit environ 39 $.
