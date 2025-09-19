Se connecter  
Les services secrets britanniques recrutent via le dark web
Publié le: 19/09/2025 @ 19:24:22: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetLes services secrets britanniques ont rÃ©vÃ©lÃ© l'existence d'un nouveau portail sur le dark web appelÃ© Silent Courier. L'agence a annoncÃ© le projet dans un communiquÃ© jeudi, citant la ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res Yvette Cooper. Elle a dÃ©clarÃ© que l'initiative visait Ã  faciliter le recrutement de nouveaux informateurs pour le Royaume-Uni, notamment en Russie et ailleurs. Cette annonce soulÃ¨ve des questions sur les limites de la diplomatie du renseignement moderne et sur la maniÃ¨re dont les agences gouvernementales utilisent la technologie pour atteindre leurs sources. Le MI6 a publiÃ© ce matin une vidÃ©o pÃ©dagogique sur sa nouvelle chaÃ®ne YouTube ; elle est disponible en huit langues. Dans la vidÃ©o, un narrateur anonyme rappelle que depuis plus d'un siÃ¨cle, le service s'appuie sur les rencontres, les conversations et le rÃ©seautage en personne. Il dÃ©crit ensuite Silent Courier comme une plateforme du dark web optimisÃ©e qui exploite l'anonymat intÃ©grÃ© au rÃ©seau Tor pour permettre un contact direct et sÃ©curisÃ© avec le MI6, quel que soit le pays. Dans la vidÃ©o, l'agence encourage toute personne disposant d'informations sensibles concernant l'instabilitÃ© mondiale ou le renseignement extÃ©rieur Ã  contacter le MI6 et Ã  les partager. La vidÃ©o contient des instructions de contact spÃ©cifiques : le formulaire est disponible Ã  l'adresse .onion mi6govukbfxe5pzxqw3otzd2t4nhi7v6x4dljwba3jmsczozcolx2vqd.onion. Si vous rencontrez des difficultÃ©s pour accÃ©der au rÃ©seau Tor, le MI6 vous recommande d'utiliser un essai gratuit d'un service VPN commercial pour accÃ©der au formulaire et de demander une adresse e-mail rÃ©servÃ©e aux contacts avec les autoritÃ©s. La vidÃ©o recommande Ã©galement de ne divulguer aucune information permettant de vous identifier lors de l'inscription au service et d'utiliser un appareil dotÃ© d'un logiciel Ã  jour et d'un mode navigation privÃ©e pour empÃªcher l'enregistrement de l'historique de navigation. L'agence assure qu'elle examinera attentivement toutes les informations soumises.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OYB129pGq0k[/youtube]

La transition de certaines activitÃ©s de recrutement vers un environnement numÃ©rique ouvre Ã  la fois de nouvelles opportunitÃ©s et de nouveaux vecteurs de menaces. D'une part, une plateforme ciblant des sources internationales permet un contact rapide sans rendez-vous physique. D'autre part, rÃ©vÃ©ler publiquement l'existence d'un tel portail l'expose immÃ©diatement Ã  une surveillance accrue de la part d'entitÃ©s susceptibles de tenter de l'exploiter Ã  leurs propres fins. Les mÃ©dias technologiques soulignent dÃ©jÃ  le risque d'une avalanche de faux positifs et de trolling, susceptible d'entraÃ®ner une surcharge des ressources analytiques. Les commentateurs des mÃ©dias adoptent souvent un ton ironique face Ã  de telles initiatives. Les documents de presse prÃ©sentent souvent un expÃ©diteur fictif et souriant nommÃ© real_James_Bond_007_honest@gmail.com . Ces exemples illustrent les craintes que le site n'attire des individus dÃ©terminÃ©s Ã  saboter l'information, Ã  mener des opÃ©rations de dÃ©sinformation ou Ã  tester la rÃ©silience du systÃ¨me face Ã  des donnÃ©es manipulÃ©es. Certains suggÃ¨rent Ã©galement que l'un des objectifs du projet pourrait Ãªtre ambigu : obtenir des sources fiables et exposer les acteurs malhonnÃªtes Ã  un examen minutieux de leurs techniques.

Au sein de la communautÃ© technologique, le dÃ©bat porte sur l'Ã©quilibre entre l'efficacitÃ© de l'acquisition d'informations et la nÃ©cessitÃ© de protÃ©ger la vie privÃ©e et la sÃ©curitÃ© opÃ©rationnelle. L'utilisation du dark web et des outils d'anonymat rÃ©pond Ã  l'importance croissante des traces numÃ©riques, mais elle dÃ©place Ã©galement la lutte pour la qualitÃ© du signal vers un domaine oÃ¹ la mÃ©taphore du Â« bruit informationnel Â» prend un sens totalement nouveau. Les questions portent Ã©galement sur la transparence envers le public, le contrÃ´le juridique et les rÃ©percussions internationales de telles activitÃ©s. L'annonce du MI6 s'inscrit dans une tendance plus large : les agences gouvernementales expÃ©rimentent de plus en plus de nouveaux canaux numÃ©riques et outils d'analyse, notamment des solutions basÃ©es sur l'intelligence artificielle. ParallÃ¨lement, les entreprises de cybersÃ©curitÃ© observent l'Ã©mergence de nouveaux modÃ¨les de coopÃ©ration entre les services et les lanceurs d'alerte. Pour les rÃ©dacteurs et experts en technologies, cela implique une surveillance constante de l'impact des protocoles d'anonymisation et des plateformes de communication sur la crÃ©dibilitÃ© des sources et les procÃ©dures de vÃ©rification.
