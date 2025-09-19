Nouvelles informations sur Dragon Quest VII Reimagined, le remake de DQ7

PubliÃ© le: 19/09/2025 @ 17:59:34: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Square Enix a dÃ©voilÃ© de nouvelles informations sur le jeu de rÃ´le Dragon Quest VII Reimagined, dont la sortie est prÃ©vue en Europe le 5 fÃ©vrier 2026. Dragon Quest VII Reimagined combine des Ã©lÃ©ments classiques du jeu de rÃ´le avec un nouveau design 3D artisanal. Personnages, villes et donjons apparaissent comme des dioramas dÃ©taillÃ©s, tandis que les cinÃ©matiques racontent l'histoire avec la mÃªme esthÃ©tique stylisÃ©e. L'interface a Ã©galement Ã©tÃ© repensÃ©e et propose un systÃ¨me d'onglets clair. Outre l'histoire principale, le jeu propose un mode ArÃ¨ne de Combat avec des ennemis lÃ©gendaires et le populaire mini-jeu Panneau Chanceux, qui promettent tous deux de prÃ©cieuses rÃ©compenses. Le systÃ¨me de combat propose de nombreuses innovations. Les ennemis les plus faibles peuvent Ãªtre vaincus directement sur la carte, ce qui accÃ©lÃ¨re le jeu. Les combats se dÃ©roulent au tour par tour, mais peuvent Ãªtre dynamisÃ©s grÃ¢ce Ã des fonctions automatiques et une vitesse variable. Un vaste systÃ¨me de professions permet aux personnages d'apprendre de nouveaux sorts et compÃ©tences, et de changer de profession. Le systÃ¨me Â« Clair de Lune Â» permet mÃªme aux joueurs d'exercer deux professions simultanÃ©ment, ouvrant ainsi la voie Ã de nombreuses combinaisons stratÃ©giques. Des avantages de profession spÃ©ciaux, activÃ©s lors des moments les plus intenses, offrent une profondeur tactique supplÃ©mentaire. Trois DLC payants seront disponibles au lancement. Ils incluent un ensemble d'Ã©quipement sur le thÃ¨me du slime et un pack de costumes reprenant des tenues de Dragon Quest XI, ainsi qu'un mode ArÃ¨ne oÃ¹ les joueurs peuvent dÃ©fier des adversaires de la trilogie d'Erdrick et remporter des rÃ©compenses comme l'Ã©pÃ©e d'Erdrick.
