Linux est en train de perdre la bataille des utilisateurs de Windows 10 : Ils prÃ©fÃ¨rent investir dans du nouveau matÃ©riel.

Le Restart Project, un groupe de militants luttant pour le droit de rÃ©parer et d'utiliser les vieux appareils Ã©lectroniques, a une fois de plus appelÃ© Microsoft Ã Ã©tendre le support de Windows 10. L'organisation a Ã©galement rappelÃ© sa Â« boÃ®te Ã outils Fin de Windows 10 Â», qui recommande d'installer Linux sur les systÃ¨mes qui ne rÃ©pondent pas aux exigences de Windows 11. D'autres entitÃ©s ont rejoint la campagne. Le projet Â« Endof10 Â», soutenu par KDE, met en avant les avantages de Linux et propose des guides de migration. La Document Foundation, crÃ©atrice de LibreOffice, dÃ©taille les Â« coÃ»ts rÃ©els Â» de l'utilisation de Windows 11. Des distributions comme Zorin OS, quant Ã elles, se prÃ©sentent comme des Â« alternatives plus rapides et plus puissantes Ã Windows Â». Cependant, selon un rapport rÃ©cent de Jon Peddie Research (JPR), les utilisateurs ignorent les appels des activistes. Ted Pollak, analyste chez JPR, a constatÃ© que les joueurs construisent des systÃ¨mes entiÃ¨rement nouveaux ou achÃ¨tent des ordinateurs prÃ©-assemblÃ©s avec Windows 11.
Â« Jamais dans l'histoire de Windows il n'y a eu de migration matÃ©rielle forcÃ©e Â», souligne Pollak. Â« Ce problÃ¨me touche plus de 100 millions de joueurs qui doivent mettre Ã niveau leurs processeurs, ce qui nÃ©cessite Ã©galement une nouvelle carte mÃ¨re et probablement de la RAM. Â» Les donnÃ©es montrent une augmentation significative des achats de matÃ©riel de jeu dans le monde. Les joueurs construisent Ã©galement souvent de nouveaux ordinateurs en parallÃ¨le de leurs systÃ¨mes Windows 10 existants, plutÃ´t que de tenter de mettre Ã niveau leur matÃ©riel actuel. Ironiquement, les utilisateurs font exactement ce que Microsoft attendait : la sociÃ©tÃ© recommande officiellement aux personnes dont le matÃ©riel ne rÃ©pond pas aux exigences de Windows 11 d'acheter un nouvel ordinateur.
