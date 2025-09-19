Linux est en train de perdre la bataille des utilisateurs de Windows 10 : Ils prÃ©fÃ¨rent investir dans du nouveau matÃ©riel.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Linux est en train de perdre la bataille des utilisateurs de Windows 10 : Ils pr...
PubliÃ© le: 19/09/2025 @ 17:40:38: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLe Restart Project, un groupe de militants luttant pour le droit de rÃ©parer et d'utiliser les vieux appareils Ã©lectroniques, a une fois de plus appelÃ© Microsoft Ã  Ã©tendre le support de Windows 10. L'organisation a Ã©galement rappelÃ© sa Â« boÃ®te Ã  outils Fin de Windows 10 Â», qui recommande d'installer Linux sur les systÃ¨mes qui ne rÃ©pondent pas aux exigences de Windows 11. D'autres entitÃ©s ont rejoint la campagne. Le projet Â« Endof10 Â», soutenu par KDE, met en avant les avantages de Linux et propose des guides de migration. La Document Foundation, crÃ©atrice de LibreOffice, dÃ©taille les Â« coÃ»ts rÃ©els Â» de l'utilisation de Windows 11. Des distributions comme Zorin OS, quant Ã  elles, se prÃ©sentent comme des Â« alternatives plus rapides et plus puissantes Ã  Windows Â». Cependant, selon un rapport rÃ©cent de Jon Peddie Research (JPR), les utilisateurs ignorent les appels des activistes. Ted Pollak, analyste chez JPR, a constatÃ© que les joueurs construisent des systÃ¨mes entiÃ¨rement nouveaux ou achÃ¨tent des ordinateurs prÃ©-assemblÃ©s avec Windows 11.

Â« Jamais dans l'histoire de Windows il n'y a eu de migration matÃ©rielle forcÃ©e Â», souligne Pollak. Â« Ce problÃ¨me touche plus de 100 millions de joueurs qui doivent mettre Ã  niveau leurs processeurs, ce qui nÃ©cessite Ã©galement une nouvelle carte mÃ¨re et probablement de la RAM. Â» Les donnÃ©es montrent une augmentation significative des achats de matÃ©riel de jeu dans le monde. Les joueurs construisent Ã©galement souvent de nouveaux ordinateurs en parallÃ¨le de leurs systÃ¨mes Windows 10 existants, plutÃ´t que de tenter de mettre Ã  niveau leur matÃ©riel actuel. Ironiquement, les utilisateurs font exactement ce que Microsoft attendait : la sociÃ©tÃ© recommande officiellement aux personnes dont le matÃ©riel ne rÃ©pond pas aux exigences de Windows 11 d'acheter un nouvel ordinateur.
Nouvelles informations sur Dragon Quest ... »« Google Home fait peau neuve : Gemini arr...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
05-09Nouveau Linux Mint avec des fonctionnalitÃ©s manquantes Ã  Windows et synchronisation avec Android
04-09Ubuntu prÃ©sente un successeur au lÃ©gendaire sudo
27-08Linux 6.15 n'est plus mis Ã  jour, les utilisateurs doivent migrer pour Linux 6.16
04-06Linux (KDE) lance une campagne ciblant les utilisateurs de Windows 10
25-03Ubuntu n'abandonne pas Linux : voici ce qui va rÃ©ellement se passer avec le passage Ã  Rust
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Nouvelles informations sur Dragon Quest VII Reimagined, le remake de DQ7
Linux Linux
Linux est en train de perdre la bataille des utilisateurs de Windows 10 : Ils prÃ©fÃ¨rent investir dans du nouveau matÃ©riel.
Google Google
Google Home fait peau neuve : Gemini arrive, accompagnÃ© d'une nouvelle application Ã  explorer.
Windows Windows
Windows 11 proposera un coach IA pour les joueurs.
Apple Apple
Apple a commandÃ© plus de la moitiÃ© de la capacitÃ© de TSMC, ne laissant aucune chance Ã  Qualcomm.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?