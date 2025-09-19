Google Home fait peau neuve : Gemini arrive, accompagnÃ© d'une nouvelle application Ã  explorer.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google Home fait peau neuve : Gemini arrive, accompagnÃ© d'une nouvelle applicat...
PubliÃ© le: 19/09/2025 @ 17:38:06: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle s'apprÃªte Ã  repenser en profondeur l' Ã©cosystÃ¨me Google Home . La nouveautÃ© la plus attendue est l'arrivÃ©e de Gemini , qui remplacera Google Assistant et offrira de nouvelles faÃ§ons d'interagir avec la maison connectÃ©e, toutes basÃ©es sur l'intelligence artificielle. Le lancement officiel est prÃ©vu pour le 1er octobre 2025 et marquera le dÃ©but d'une nouvelle expÃ©rience, basÃ©e sur la commande Â« Demander Ã  Home Â» et une refonte complÃ¨te de l'application. Les premiÃ¨res fuites rÃ©vÃ¨lent une interface repensÃ©e et Ã©purÃ©e, prÃªte Ã  mieux intÃ©grer les appareils Nest de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Examinons ensemble tous les changements.

La grande nouveautÃ© annoncÃ©e par Android Authority concerne Gemini , qui remplacera Google Assistant dans les appareils domotiques. L'interface introduira la commande Â« Demander Ã  la maison Â», conÃ§ue pour vous proposer naturellement d'automatiser des actions, de consulter votre historique vidÃ©o ou d'obtenir des descriptions des Ã©vÃ©nements dÃ©tectÃ©s par vos appareils. Outre les fonctionnalitÃ©s de recherche et d'automatisation, Gemini Live , un mode conversationnel plus fluide et plus fluide, sera Ã©galement pris en charge. Les utilisateurs pourront interagir avec le systÃ¨me pour des demandes complexes et recevoir des rÃ©ponses plus dÃ©taillÃ©es, avec la possibilitÃ© de les noter et de les rÃ©gÃ©nÃ©rer. Certaines fonctionnalitÃ©s seront rÃ©servÃ©es au nouvel abonnement Google Home Premium , qui accompagnera Ã©galement le lancement d'une nouvelle enceinte avec audio Ã  360 degrÃ©s.

La refonte de Google Home introduit une structure plus simple et mieux organisÃ©e. L' onglet Â« Favoris Â» a Ã©tÃ© renommÃ© Â« Maison Â» et devient le centre de contrÃ´le de tous vos appareils, accessible depuis le nouveau bouton Â« Grille Â». Ã€ cÃ´tÃ©, des icÃ´nes dÃ©diÃ©es Ã  la vidÃ©o et au thermomÃ¨tre apparaissent, conÃ§ues pour les futures intÃ©grations avec les camÃ©ras et capteurs Nest . La gestion des donnÃ©es environnementales fait Ã©galement un pas en avant : nous pourrons ajouter aux favoris la qualitÃ© de l'air et la tempÃ©rature extÃ©rieure, informations liÃ©es Ã  l'adresse enregistrÃ©e dans l'application. L'Ã©cran d'accueil bÃ©nÃ©ficie Ã©galement d'un en-tÃªte plus clair, avec les icÃ´nes de paramÃ¨tres, de notification et d'aperÃ§u des fonctionnalitÃ©s dÃ©placÃ©es vers le compte personnel.

Les onglets TÃ¢ches et Automatisations ont changÃ© d'emplacement et d'icÃ´ne, et pourraient inclure ultÃ©rieurement un bouton Â« CrÃ©er Â» pour lancer plus facilement de nouvelles routines. L'ajout d'appareils a Ã©galement Ã©tÃ© amÃ©liorÃ© : la numÃ©risation de codes QR affiche dÃ©sormais un aperÃ§u plus petit, mettant en Ã©vidence la zone dans le cadre. Enfin, le nouveau champ de recherche en haut devient le point d'accÃ¨s Ã  Â« Ask Home Â», marquant ainsi l'intÃ©gration dÃ©finitive avec Gemini.
Linux est en train de perdre la bataille... »« Windows 11 proposera un coach IA pour le...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
17-09Google licencie massivement les dÃ©veloppeurs d'IA
12-09Gmail obtient une fonctionnalitÃ© qui manquait depuis des annÃ©es pour suivre ses achats
12-09Les rÃ©sumÃ©s Google se dÃ©gradent. L'IA commence Ã  citer l'IA
10-09Le Google traditionnel disparaÃ®t. L'IA remplacera la recherche traditionnelle.
08-09Google Photos recrÃ©e dÃ©sormais la rÃ©alitÃ© : est-ce un Ã©diteur de photos ou simplement une IA ?
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Nouvelles informations sur Dragon Quest VII Reimagined, le remake de DQ7
Linux Linux
Linux est en train de perdre la bataille des utilisateurs de Windows 10 : Ils prÃ©fÃ¨rent investir dans du nouveau matÃ©riel.
Google Google
Google Home fait peau neuve : Gemini arrive, accompagnÃ© d'une nouvelle application Ã  explorer.
Windows Windows
Windows 11 proposera un coach IA pour les joueurs.
Apple Apple
Apple a commandÃ© plus de la moitiÃ© de la capacitÃ© de TSMC, ne laissant aucune chance Ã  Qualcomm.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?