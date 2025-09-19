Google Home fait peau neuve : Gemini arrive, accompagnÃ© d'une nouvelle application Ã  explorer.

Google s'apprÃªte Ã repenser en profondeur l' Ã©cosystÃ¨me Google Home . La nouveautÃ© la plus attendue est l'arrivÃ©e de Gemini , qui remplacera Google Assistant et offrira de nouvelles faÃ§ons d'interagir avec la maison connectÃ©e, toutes basÃ©es sur l'intelligence artificielle. Le lancement officiel est prÃ©vu pour le 1er octobre 2025 et marquera le dÃ©but d'une nouvelle expÃ©rience, basÃ©e sur la commande Â« Demander Ã Home Â» et une refonte complÃ¨te de l'application. Les premiÃ¨res fuites rÃ©vÃ¨lent une interface repensÃ©e et Ã©purÃ©e, prÃªte Ã mieux intÃ©grer les appareils Nest de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Examinons ensemble tous les changements.
La grande nouveautÃ© annoncÃ©e par Android Authority concerne Gemini , qui remplacera Google Assistant dans les appareils domotiques. L'interface introduira la commande Â« Demander Ã la maison Â», conÃ§ue pour vous proposer naturellement d'automatiser des actions, de consulter votre historique vidÃ©o ou d'obtenir des descriptions des Ã©vÃ©nements dÃ©tectÃ©s par vos appareils. Outre les fonctionnalitÃ©s de recherche et d'automatisation, Gemini Live , un mode conversationnel plus fluide et plus fluide, sera Ã©galement pris en charge. Les utilisateurs pourront interagir avec le systÃ¨me pour des demandes complexes et recevoir des rÃ©ponses plus dÃ©taillÃ©es, avec la possibilitÃ© de les noter et de les rÃ©gÃ©nÃ©rer. Certaines fonctionnalitÃ©s seront rÃ©servÃ©es au nouvel abonnement Google Home Premium , qui accompagnera Ã©galement le lancement d'une nouvelle enceinte avec audio Ã 360 degrÃ©s.
La refonte de Google Home introduit une structure plus simple et mieux organisÃ©e. L' onglet Â« Favoris Â» a Ã©tÃ© renommÃ© Â« Maison Â» et devient le centre de contrÃ´le de tous vos appareils, accessible depuis le nouveau bouton Â« Grille Â». Ã€ cÃ´tÃ©, des icÃ´nes dÃ©diÃ©es Ã la vidÃ©o et au thermomÃ¨tre apparaissent, conÃ§ues pour les futures intÃ©grations avec les camÃ©ras et capteurs Nest . La gestion des donnÃ©es environnementales fait Ã©galement un pas en avant : nous pourrons ajouter aux favoris la qualitÃ© de l'air et la tempÃ©rature extÃ©rieure, informations liÃ©es Ã l'adresse enregistrÃ©e dans l'application. L'Ã©cran d'accueil bÃ©nÃ©ficie Ã©galement d'un en-tÃªte plus clair, avec les icÃ´nes de paramÃ¨tres, de notification et d'aperÃ§u des fonctionnalitÃ©s dÃ©placÃ©es vers le compte personnel.
Les onglets TÃ¢ches et Automatisations ont changÃ© d'emplacement et d'icÃ´ne, et pourraient inclure ultÃ©rieurement un bouton Â« CrÃ©er Â» pour lancer plus facilement de nouvelles routines. L'ajout d'appareils a Ã©galement Ã©tÃ© amÃ©liorÃ© : la numÃ©risation de codes QR affiche dÃ©sormais un aperÃ§u plus petit, mettant en Ã©vidence la zone dans le cadre. Enfin, le nouveau champ de recherche en haut devient le point d'accÃ¨s Ã Â« Ask Home Â», marquant ainsi l'intÃ©gration dÃ©finitive avec Gemini.
