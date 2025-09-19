Se connecter  
Windows 11 proposera un coach IA pour les joueurs.
19/09/2025 @ 17:07:23: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a rÃ©cemment commencÃ© Ã  tester Gaming Copilot dans la Game Bar pour Windows, et la fonctionnalitÃ© est dÃ©sormais progressivement dÃ©ployÃ©e auprÃ¨s de tous les utilisateurs de Windows 11. Initialement limitÃ© Ã  certaines rÃ©gions, le dÃ©ploiement actuel couvre le monde entier, hors Chine. Le mois prochain, Gaming Copilot sera Ã©galement disponible dans l'application mobile Xbox pour iOS et Android. Selon Taylor O'Malley, responsable du programme Xbox, dÃ¨s aujourd'hui, les utilisateurs PC verront Gaming Copilot intÃ©grÃ© directement Ã  la Game Bar, le dÃ©ploiement Ã©tant prÃ©vu sur plusieurs semaines. Dans l'application mobile Xbox, l'assistant sera disponible sur un second Ã©cran, vous permettant d'interagir avec lui sans interrompre votre jeu.

Sous Windows 11, Copilot est intÃ©grÃ© Ã  la barre de jeux sous forme de widget dÃ©diÃ© et prend en charge le mode vocal, vous permettant d'interagir avec lui sans changer de fenÃªtre. De plus, le systÃ¨me peut analyser les captures d'Ã©cran des jeux, par exemple en vous suggÃ©rant comment vaincre un boss spÃ©cifique, mÃªme si vous ne connaissez pas son nom. Gaming Copilot peut Ã©galement vous aider Ã  dÃ©couvrir de nouveaux jeux, faire des recommandations, afficher la liste des rÃ©cents succÃ¨s Xbox et effectuer d'autres tÃ¢ches en jeu. Microsoft prÃ©voit d'optimiser l'assistant pour les futures consoles portables Xbox Ally et de le dÃ©ployer prochainement directement sur les consoles Xbox de salon. Ã€ terme, l'entreprise prÃ©voit de faire de Gaming Copilot un vÃ©ritable coach IA.
