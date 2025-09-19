Apple a commandÃ© plus de la moitiÃ© de la capacitÃ© de TSMC, ne laissant aucune chance Ã  Qualcomm.

Apple ne sera pas la seule entreprise Ã introduire les premiers processeurs 2 nanomÃ¨tres d'ici fin 2026. Qualcomm et MediaTek sont Ã©galement dÃ©terminÃ©s Ã suivre le rythme et prÃ©parent leurs propres solutions. De plus, le taÃ¯wanais MediaTek a dÃ©jÃ terminÃ© avec succÃ¨s les tests de son premier processeur 2 nanomÃ¨tres, cherchant Ã prendre l'avantage. Cependant, un rapport rÃ©cent indique que ses concurrents seront une fois de plus Ã©clipsÃ©s par Apple. L'entreprise a acquis plus de la moitiÃ© de la capacitÃ© initiale de TSMC pour ce procÃ©dÃ© avancÃ©, ne laissant Ã ses concurrents que des miettes. De plus, Apple a louÃ© une usine entiÃ¨re Ã TaÃ¯wan pour acquÃ©rir un avantage stratÃ©gique et devancer ses concurrents dÃ¨s le dÃ©part.
Il avait Ã©tÃ© annoncÃ© prÃ©cÃ©demment qu'Apple avait reÃ§u prÃ¨s de 50 % de l'approvisionnement initial en puces gravÃ©es en 2 nm, dont la production devait dÃ©buter ce trimestre. Aujourd'hui, les donnÃ©es de l'Economic News Daily confirment que la part des commandes du gÃ©ant de Cupertino dÃ©passe la moitiÃ©, ce qui complique considÃ©rablement les plans de Qualcomm et MediaTek. Par le passÃ©, les concurrents d'Apple ont accusÃ© un retard d'une annÃ©e entiÃ¨re dans le dÃ©veloppement de leurs processeurs, en grande partie en raison des coÃ»ts colossaux de la production en sÃ©rie des premiÃ¨res puces gravÃ©es en 3 nm grÃ¢ce au procÃ©dÃ© N3B. Ã€ titre de comparaison, les tests de la gamme de processeurs M3 ont coÃ»tÃ© Ã Apple environ 1 milliard de dollars, une somme que Qualcomm et MediaTek hÃ©sitaient Ã engager Ã l'Ã©poque. Plus tard, avec la sortie de versions gravÃ©es en 3 nm plus abordables, leurs concurrents ont rattrapÃ© leur retard, et ils sont dÃ©sormais dÃ©terminÃ©s Ã ne pas perdre Ã nouveau leur avance au seuil de 2 nm.
