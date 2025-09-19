Le pilote automatique de Xiaomi met en danger 115 000 voitures

PubliÃ© le: 19/09/2025 @ 14:58:34: Par Nic007 Dans "Programmation"
Les autoritÃ©s de rÃ©gulation chinoises ont ordonnÃ© au constructeur de rappeler plus de 115 000 berlines Ã©lectriques SU7. Le problÃ¨me est liÃ© Ã une faille logicielle du systÃ¨me d'assistance Ã la conduite susceptible d'entraÃ®ner des dysfonctionnements du pilote automatique. Selon l'Administration d'Ã‰tat chinoise de rÃ©gulation du marchÃ©, ce problÃ¨me concerne 116 887 vÃ©hicules fabriquÃ©s entre fÃ©vrier 2024 et aoÃ»t 2025. Le constructeur a annoncÃ© qu'un correctif serait disponible sous la forme d'une mise Ã jour du micrologiciel le 19 septembre 2025. Le systÃ¨me de niveau 2 actuellement installÃ© sur le SU7 assure la conduite partiellement automatisÃ©e, incluant l'accÃ©lÃ©ration, le freinage et la direction. Cependant, le conducteur doit surveiller en permanence la trajectoire du vÃ©hicule et se tenir prÃªt Ã reprendre le contrÃ´le. Une vulnÃ©rabilitÃ© logicielle a Ã©tÃ© dÃ©couverte, empÃªchant le pilote automatique de rÃ©agir comme prÃ©vu par le constructeur dans certaines conditions, et les conducteurs ne reÃ§oivent pas d'avertissements appropriÃ©s. ConcrÃ¨tement, cela signifie que le vÃ©hicule peut se comporter de maniÃ¨re imprÃ©visible dans des situations extrÃªmes.
La Xiaomi SU7 est une berline Ã©lectrique conÃ§ue pour le segment premium. Son empattement est de 3 000 mm, sa longueur de 4 990 mm, sa largeur de 1 900 mm et sa hauteur de 1 400 mm. La version Ã propulsion est Ã©quipÃ©e d'un moteur Ã©lectrique de 220 kW et peut atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h. La version Ã quatre roues motrices est Ã©quipÃ©e de deux moteurs d'une puissance combinÃ©e de 495 kW et d'une vitesse de pointe de 265 km/h. Les deux variantes utilisent un systÃ¨me ADAS de classe II, dont les dÃ©fauts ont conduit Ã la situation actuelle. En mars 2025, un accident tragique s'est produit impliquant un modÃ¨le SU7. La voiture, fonctionnant en mode d'assistance Ã la conduite, a percutÃ© un poteau en bÃ©ton au bord de la route Ã 97 km/h. Le vÃ©hicule a pris feu. Le rapport a montrÃ© que le systÃ¨me avait averti de l'obstacle, mais que la rÃ©action du vÃ©hicule n'avait pas permis d'Ã©viter la collision. En rÃ©ponse Ã cet incident, les autoritÃ©s chinoises ont annoncÃ© un projet de nouvelle rÃ©glementation pour les vÃ©hicules Ã©quipÃ©s de systÃ¨mes de conduite autonome de niveau 2. Ce document, prÃ©sentÃ© le 17 septembre 2025, prÃ©voit la mise en Å“uvre de normes de sÃ©curitÃ© plus strictes Ã partir de 2027.

