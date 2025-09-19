Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le pilote automatique de Xiaomi met en danger 115 000 voitures
PubliÃ© le: 19/09/2025 @ 14:58:34: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLes autoritÃ©s de rÃ©gulation chinoises ont ordonnÃ© au constructeur de rappeler plus de 115 000 berlines Ã©lectriques SU7. Le problÃ¨me est liÃ© Ã  une faille logicielle du systÃ¨me d'assistance Ã  la conduite susceptible d'entraÃ®ner des dysfonctionnements du pilote automatique. Selon l'Administration d'Ã‰tat chinoise de rÃ©gulation du marchÃ©, ce problÃ¨me concerne 116 887 vÃ©hicules fabriquÃ©s entre fÃ©vrier 2024 et aoÃ»t 2025. Le constructeur a annoncÃ© qu'un correctif serait disponible sous la forme d'une mise Ã  jour du micrologiciel le 19 septembre 2025. Le systÃ¨me de niveau 2 actuellement installÃ© sur le SU7 assure la conduite partiellement automatisÃ©e, incluant l'accÃ©lÃ©ration, le freinage et la direction. Cependant, le conducteur doit surveiller en permanence la trajectoire du vÃ©hicule et se tenir prÃªt Ã  reprendre le contrÃ´le. Une vulnÃ©rabilitÃ© logicielle a Ã©tÃ© dÃ©couverte, empÃªchant le pilote automatique de rÃ©agir comme prÃ©vu par le constructeur dans certaines conditions, et les conducteurs ne reÃ§oivent pas d'avertissements appropriÃ©s. ConcrÃ¨tement, cela signifie que le vÃ©hicule peut se comporter de maniÃ¨re imprÃ©visible dans des situations extrÃªmes.

La Xiaomi SU7 est une berline Ã©lectrique conÃ§ue pour le segment premium. Son empattement est de 3 000 mm, sa longueur de 4 990 mm, sa largeur de 1 900 mm et sa hauteur de 1 400 mm. La version Ã  propulsion est Ã©quipÃ©e d'un moteur Ã©lectrique de 220 kW et peut atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h. La version Ã  quatre roues motrices est Ã©quipÃ©e de deux moteurs d'une puissance combinÃ©e de 495 kW et d'une vitesse de pointe de 265 km/h. Les deux variantes utilisent un systÃ¨me ADAS de classe II, dont les dÃ©fauts ont conduit Ã  la situation actuelle. En mars 2025, un accident tragique s'est produit impliquant un modÃ¨le SU7. La voiture, fonctionnant en mode d'assistance Ã  la conduite, a percutÃ© un poteau en bÃ©ton au bord de la route Ã  97 km/h. Le vÃ©hicule a pris feu. Le rapport a montrÃ© que le systÃ¨me avait averti de l'obstacle, mais que la rÃ©action du vÃ©hicule n'avait pas permis d'Ã©viter la collision. En rÃ©ponse Ã  cet incident, les autoritÃ©s chinoises ont annoncÃ© un projet de nouvelle rÃ©glementation pour les vÃ©hicules Ã©quipÃ©s de systÃ¨mes de conduite autonome de niveau 2. Ce document, prÃ©sentÃ© le 17 septembre 2025, prÃ©voit la mise en Å“uvre de normes de sÃ©curitÃ© plus strictes Ã  partir de 2027.
« L'IA chinoise DeepSeek gÃ©nÃ¨re des rÃ©p...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
19-09L'IA chinoise DeepSeek gÃ©nÃ¨re des rÃ©ponses incorrectes lorsqu'elles sont posÃ©es par la mauvaise personne
18-09ChatGpt reconnaÃ®tra si vous Ãªtes un enfant. Un systÃ¨me de vÃ©rification de l'Ã¢ge est en cours de dÃ©veloppement.
17-09Impossible de sortir les enfants de la voiture. Tesla sous le feu des autoritÃ©s.
16-09Les femmes utilisent ChatGPT plus que les hommes selon un rapport OpenAI
16-09Perl bat des records de popularitÃ© : le langage de programmation oubliÃ© rÃ©intÃ¨gre le top 10
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Programmation Programmation
Le pilote automatique de Xiaomi met en danger 115 000 voitures
Programmation Programmation
L'IA chinoise DeepSeek gÃ©nÃ¨re des rÃ©ponses incorrectes lorsqu'elles sont posÃ©es par la mauvaise personne
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Doors: Paradox (PS5) - un jeu de rÃ©flexion dans lequel il faut ouvrir des portes
Navigateurs Navigateurs
Chrome communiquera avec les utilisateurs grÃ¢ce Ã  l'IA
Intel Intel
Intel rassure sur ses propres GPU aprÃ¨s avoir Ã©tabli une coopÃ©ration avec NVIDIA
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?