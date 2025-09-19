Se connecter  
PubliÃ© le: 19/09/2025 @ 14:33:12: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationDeepSeek, l'Ã©quivalent chinois de ChatGPT, a reÃ§u des critiques positives et suscitÃ© de l'intÃ©rÃªt au cours des premiers mois de fonctionnement, mais des Ã©tudes ultÃ©rieures rÃ©vÃ¨lent des corrÃ©lations inquiÃ©tantes entre la qualitÃ© de ses rÃ©ponses et les destinataires prÃ©vus du code gÃ©nÃ©rÃ©. L'entreprise de cybersÃ©curitÃ© CrowdStrike a menÃ© une expÃ©rience auprÃ¨s de DeepSeek pour crÃ©er des programmes en anglais. Les chercheurs ont informÃ© le systÃ¨me que le code serait utilisÃ© dans diffÃ©rentes rÃ©gions et par diffÃ©rents groupes. Les rÃ©sultats ont montrÃ© des variations significatives de qualitÃ©. Pour les programmes conÃ§us pour les systÃ¨mes de contrÃ´le industriel, le pourcentage de rÃ©ponses incorrectes Ã©tait de 22,8 %. La mÃªme requÃªte, mais avec l'information supplÃ©mentaire que le destinataire serait l'Ã‰tat islamique, a entraÃ®nÃ© une augmentation des erreurs Ã  42,1 %. Un effet similaire a Ã©tÃ© observÃ© pour les mentions du Tibet, de TaÃ¯wan et du Falun Gong â€“ des groupes et rÃ©gions particuliÃ¨rement prisÃ©s en Chine.

DeepSeek a refusÃ© catÃ©goriquement de coopÃ©rer dans de nombreux cas. Dans plus de 60 % des cas, il a rejetÃ© des commandes liÃ©es Ã  l'Ã‰tat islamique et, dans prÃ¨s de la moitiÃ© des cas, il a refusÃ© de soutenir des individus liÃ©s au Falun Gong. CrowdStrike souligne plusieurs explications possibles. Une hypothÃ¨se est que le chatbot suive la ligne du Parti communiste chinois et limite dÃ©libÃ©rÃ©ment son assistance Ã  des groupes spÃ©cifiques. Une autre hypothÃ¨se suggÃ¨re qu'il aurait gÃ©nÃ©rÃ© dÃ©libÃ©rÃ©ment du code prÃ©sentant des vulnÃ©rabilitÃ©s, ce qui pourrait indiquer un sabotage actif. Il existe Ã©galement une explication moins radicale. La qualitÃ© des donnÃ©es d'entraÃ®nement aurait pu varier, les documents provenant de rÃ©gions spÃ©cifiques contenant des exemples de code de moindre qualitÃ©. Par consÃ©quent, le modÃ¨le a reproduit les lacunes existantes. Le code associÃ© aux Ã‰tats-Unis, en revanche, s'est avÃ©rÃ© le plus raffinÃ©, ce qui, selon les chercheurs, pourrait s'expliquer Ã  la fois par une meilleure qualitÃ© des donnÃ©es et par la volontÃ© de s'implanter sur l'un des marchÃ©s les plus rentables. La derniÃ¨re possibilitÃ© envisagÃ©e par CrowdStrike est que l'algorithme ait dÃ©cidÃ© de dÃ©grader la qualitÃ© en fonction du contexte. Lorsque le code a Ã©tÃ© indiquÃ© comme ciblant des rÃ©gions touchÃ©es par un conflit ou une insurrection, le moteur a pu interprÃ©ter cela comme un signal d'introduction de bugs cachÃ©s.

Ce n'est pas la premiÃ¨re fois qu'un modÃ¨le d'IA chinois suscite une controverse. Il a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ© que le systÃ¨me rÃ©pÃ©tait souvent la position officielle du Parti communiste chinois dans ses rÃ©ponses Ã  des sujets sensibles en Chine, quelle que soit son exactitude. En juillet, les autoritÃ©s allemandes ont exigÃ© le retrait de l'application DeepSeek des plateformes Google et Apple, l'accusant de transfÃ©rer illÃ©galement les donnÃ©es personnelles des utilisateurs vers la Chine. Aux Ã‰tats-Unis, son utilisation a Ã©tÃ© interdite sur les appareils des agences fÃ©dÃ©rales et Ã©tatiques.
