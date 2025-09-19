Test Doors: Paradox (PS5) - un jeu de rÃ©flexion dans lequel il faut ouvrir des portes

Se connecter  
Test Doors: Paradox (PS5) - un jeu de rÃ©flexion dans lequel il faut ouvrir des...
PubliÃ© le: 19/09/2025 @ 13:58:43: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osDoors: Paradox est l'un des jeux de puzzle les plus simples auxquels qui soit, et cela n'est pas une mauvaise chose. Avoir des niveaux isolÃ©s avec seulement un nombre limitÃ© de points d'interaction dans chacun est en fait trÃ¨s pratique pour rÃ©soudre des Ã©nigmes en dÃ©placement oÃ¹ l'histoire ou l'immersion ne sont pas essentielles. Doors: Paradox offre exactement ce genre de dÃ©fi dans un package qui a l'air et la sensation agrÃ©ables tout en Ã©tant bien rythmÃ©. Comme son nom le suggÃ¨re, Doors: Paradox est un jeu dans lequel il faut ouvrir des portes. Chaque niveau prÃ©sente un diorama flottant avec une porte au milieu. Votre tÃ¢che consiste Ã  ouvrir cette porte en activant divers mÃ©canismes sur le diorama, chacun d'eux vous rapprochant un peu plus de l'accÃ¨s Ã  la porte et de son dÃ©verrouillage. Les niveaux de Doors : Paradox sont tous thÃ©matiques, donc les Â« mÃ©canismes Â» et les choses que vous en faites varient en fonction du contexte. Par exemple, les niveaux du niveau marin peuvent impliquer d'allumer un phare ou de reconstituer un puzzle d'une pieuvre, tandis que les niveaux rÃ©trofuturistes vous demandent d'assembler des robots ou de jouer Ã  des jeux d'arcade pour faire avancer les choses. Vous pouvez contrÃ´ler toutes ces interactions par un simple tapotement. Vous pouvez toucher et faire glisser pour faire pivoter le diorama, mais c'est en tapant que vous pouvez zoomer sur des points d'intÃ©rÃªt dÃ©signÃ©s et rÃ©cupÃ©rer des objets dont vous pourriez avoir besoin ailleurs dans un niveau. Ã€ tout moment, il n'y a qu'une petite poignÃ©e de points d'intÃ©rÃªt et d'objets possibles dans votre inventaire, ce qui fait qu'il est difficile de se sentir comme si vous ne tombiez pas par hasard sur la prochaine Ã©tape de votre parcours de puzzle.
