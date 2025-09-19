Se connecter  
Chrome communiquera avec les utilisateurs grÃ¢ce Ã  l'IA
PubliÃ© le: 19/09/2025 @ 13:53:51: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursChrome a Ã©tÃ© lancÃ© en 2008, Ã  une Ã©poque oÃ¹ le marchÃ© des navigateurs Ã©tait dominÃ© par Internet Explorer et Mozilla Firefox. Depuis, il a gagnÃ© prÃ¨s de 70 % de parts de marchÃ© et est devenu le pilier de ChromeOS, le systÃ¨me d'exploitation des ordinateurs portables Chromebook. Aujourd'hui, il connaÃ®t sa plus grande transformation depuis sa crÃ©ation. Google annonce qu'il ne s'agit pas d'un simple ajout de nouvelles fonctionnalitÃ©s, mais d'un changement fondamental dans la navigation web. La nouveautÃ© la plus importante est Gemini dans Chrome, un assistant IA intelligent intÃ©grÃ© au navigateur. Il peut rÃ©pondre Ã  des questions sur les articles que vous lisez, rÃ©sumer des pages web, trouver des rÃ©fÃ©rences dans des vidÃ©os YouTube, analyser l'activitÃ© des utilisateurs sur plusieurs onglets simultanÃ©ment et s'intÃ©grer aux applications Google comme Docs, Maps et Agenda. Gemini est actuellement disponible en anglais et est en cours de dÃ©ploiement pour les utilisateurs Windows et macOS aux Ã‰tats-Unis. Il sera bientÃ´t disponible sur Android et iOS, et d'autres marchÃ©s suivront.

Google a annoncÃ© que l'assistant bÃ©nÃ©ficierait de fonctionnalitÃ©s avancÃ©es dans les prochains mois. Il pourra ainsi effectuer de maniÃ¨re autonome des tÃ¢ches en plusieurs Ã©tapes, comme commander des courses ou prendre rendez-vous chez le coiffeur. L'entreprise souligne toutefois que l'utilisateur conservera un contrÃ´le total et que l'IA rÃ©duira les processus chronophages d'une demi-heure Ã  quelques clics, au lieu de prendre les dÃ©cisions Ã  la lÃ©gÃ¨re. Gemini vous aidera Ã©galement Ã  trouver des pages spÃ©cifiques de votre historique de navigation, par exemple en posant une question comme : Â« Sur quelle page ai-je vu ce bureau en noyer la semaine derniÃ¨re ? Â»

L'omnibox, ou barre d'adresse de Chrome, subit Ã©galement des changements importants. Le mode IA, une fonctionnalitÃ© dÃ©jÃ  prÃ©sente dans la recherche Google et permettant de rÃ©pondre Ã  des questions complexes et d'engager des conversations de type chat, sera introduit. Des suggestions de recherche contextuelles seront Ã©galement introduites. Par exemple, lorsque vous naviguez dans un magasin de matelas, Chrome pourrait suggÃ©rer la question : Â« Quelle est la politique de garantie ? Â» Ces nouvelles fonctionnalitÃ©s sont d'abord lancÃ©es aux Ã‰tats-Unis (en anglais pour l'instant), puis Ã  l'international dans les prochaines semaines. Le mode Protection renforcÃ©e sera Ã©tendu pour dÃ©tecter les arnaques telles que les fausses alertes de virus et les concours suspects. L'IA sera Ã©galement intÃ©grÃ©e au gestionnaire de mots de passe, vous permettant de modifier automatiquement les mots de passe divulguÃ©s en un seul clic sur certains sites, notamment Spotify, Duolingo, H&M et Coursera.

Les nouvelles fonctionnalitÃ©s sont impressionnantes, mais Google admet que la technologie est encore en dÃ©veloppement et sujette Ã  des erreurs. Le site web de l'assistant affiche toujours un avertissement : Â« Gemini peut Ãªtre incorrect, veuillez vÃ©rifier vos informations. Â» Une chose est sÃ»re, Google veut que Chrome ne soit plus seulement un outil dâ€™affichage de sites Web, mais une plateforme dâ€™IA qui va changer notre faÃ§on dâ€™utiliser Internet.
