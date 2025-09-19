Intel rassure sur ses propres GPU aprÃ¨s avoir Ã©tabli une coopÃ©ration avec NVIDIA

Hier, une collaboration rÃ©volutionnaire a Ã©tÃ© annoncÃ©e entre deux gÃ©ants de la technologie, Intel et NVIDIA. Ce partenariat porte sur le dÃ©veloppement de chipsets x86 de nouvelle gÃ©nÃ©ration qui associeront la puissance de traitement des processeurs du gÃ©ant de Santa Clara aux technologies graphiques de l'Ã©quipe verte, notamment des puces RTX pour PC grand public et des solutions IA/HPC pour le segment des entreprises. Lors de la confÃ©rence conjointe, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, et Lip-Bu Tan, PDG d'Intel, n'ont fourni aucune information prÃ©cise sur l'avenir des cartes graphiques d'Intel. L'entreprise dÃ©veloppe actuellement deux gammes principales de GPU : Arc, destinÃ© au grand public et aux entreprises, et Gaudi et Shores, axÃ©es sur l'accÃ©lÃ©ration de l'IA et le segment des entreprises. Ces deux gammes ont connu des dÃ©buts difficiles, mais ont progressivement trouvÃ© leur place et ont commencÃ© Ã Ãªtre perÃ§ues comme des alternatives attractives en termes de rapport qualitÃ©-prix. Cependant, des inquiÃ©tudes ont surgi quant Ã la possibilitÃ© qu'Intel, compte tenu de l'utilisation prÃ©vue des puces GPU NVIDIA, mette sa propre division graphique Ã l'Ã©cart. L'entreprise a rapidement dÃ©menti ces rumeurs et, dans une dÃ©claration aux mÃ©dias, Intel a soulignÃ© : Â« La collaboration avec NVIDIA complÃ¨te notre feuille de route actuelle, et nous continuerons Ã proposer nos propres produits GPU. Â»
Les prochains mois verront le lancement des processeurs Panther Lake, qui seront dotÃ©s de l'architecture graphique Xe3 (Celestial). L'intÃ©gration de solutions NVIDIA est hors de question. Seule la prochaine gÃ©nÃ©ration, Nova Lake, pourrait Ãªtre la premiÃ¨re Ã intÃ©grer des chipsets RTX. Il convient de rappeler qu'il y a quelques mois, la puce Nova Lake-AX, une rÃ©ponse directe aux SoC comme l'AMD Ryzen AI MAX, a fait surface. Le SoC d'Intel devrait Ãªtre dotÃ© d'un iGPU plus puissant, d'une mÃ©moire cache Ã©tendue et d'une approche innovante du packaging des puces. Jusqu'Ã prÃ©sent, l'iGPU Ã©tait supposÃ© Ãªtre basÃ© sur 48 cÅ“urs Xe3. Cependant, grÃ¢ce Ã un partenariat avec NVIDIA, une transition vers des solutions Ã©cologiques, telles que celles basÃ©es sur l'architecture Blackwell, est possible. Cette initiative serait similaire Ã l'expÃ©rience Kaby Lake-G menÃ©e il y a quelques annÃ©es, lors de laquelle Intel avait associÃ© son processeur Ã la Radeon RX Vega d'AMD. Bien que ce projet n'ait pas rencontrÃ© de succÃ¨s commercial et ait souffert de problÃ¨mes de pilotes, il a ouvert la voie Ã des conceptions multi-chiplets plus avancÃ©es. Aujourd'hui, Intel utilise la technologie de packaging Foveros, et les nouveaux processeurs Ã©quipÃ©s de GPU NVIDIA pourraient Ãªtre entiÃ¨rement basÃ©s sur cette architecture.
La plus grande interrogation concerne toutefois les cartes graphiques Arc. Intel assure ne pas avoir l'intention de les abandonner. Sur le segment des cartes graphiques autonomes, la prise en charge des GPU NVIDIA serait inutile, les deux entreprises Ã©tant des concurrents directs. Abandonner Arc reviendrait Ã cÃ©der l'intÃ©gralitÃ© du marchÃ© Ã son rival (et partenaire), qui contrÃ´le dÃ©jÃ environ 94 % du segment. Des rumeurs circulent mÃªme en ligne concernant un modÃ¨le Battlemage BMG-G31 plus puissant pour ordinateurs de bureau et portables, mais Intel, comme Ã son habitude, garde les dÃ©tails secrets avant le lancement officiel. Ce modÃ¨le est similaire aux prÃ©cÃ©dentes cartes Arc sÃ©rie B, dÃ©voilÃ©es peu avant leur commercialisation.
