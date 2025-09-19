Huawei a de nouvelles puces. 192 cœurs en 2026, 64 cœurs supplémentaires en 2028.

Huawei prévoit de lancer deux générations de processeurs Kungpeng dans les années à venir. La première proposera jusqu'à 192 cœurs, la suivante jusqu'à 256 cœurs. L'événement Huawei Connect 2025, organisé en Chine, nous a apporté de nombreuses nouvelles intéressantes. De nouvelles familles de produits ont été dévoilées, notamment les accélérateurs d'IA Ascend et les processeurs polyvalents de la série Kungpeng. Dans cet article, nous nous concentrerons sur cette dernière gamme de produits. La série Kungpend 950 devrait être lancée au quatrième trimestre 2026. Les configurations sont divisées en deux parties. La première, axée sur les performances, offrira 96 cœurs et 192 threads. La seconde, conçue pour la densité, offrira 192 cœurs et 384 threads. Ces processeurs seront basés sur l'architecture Unix-Core.
Huawei prévoit le lancement de la série Kungpeng 960 au premier trimestre 2028. Une fois de plus, on peut s'attendre à une répartition entre configurations axées sur les performances et celles axées sur la densité. La première devrait offrir 96 cœurs et 192 threads, tandis que la seconde affichera un nombre impressionnant de 256 cœurs et 512 threads. À cela s'ajoute une architecture plus récente qui, selon Huawei, offrira des performances par cœur 50 % supérieures. Les nouveaux processeurs de Huawei pourraient s'avérer cruciaux dans le développement de centres de données et de clusters d'IA basés sur les technologies chinoises.
