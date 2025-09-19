Huawei a de nouvelles puces. 192 cœurs en 2026, 64 cœurs supplémentaires en 2028.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Huawei a de nouvelles puces. 192 cœurs en 2026, 64 cœurs supplémentaires en 2...
Publié le: 19/09/2025 @ 00:11:10: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielHuawei prévoit de lancer deux générations de processeurs Kungpeng dans les années à venir. La première proposera jusqu'à 192 cœurs, la suivante jusqu'à 256 cœurs. L'événement Huawei Connect 2025, organisé en Chine, nous a apporté de nombreuses nouvelles intéressantes. De nouvelles familles de produits ont été dévoilées, notamment les accélérateurs d'IA Ascend et les processeurs polyvalents de la série Kungpeng. Dans cet article, nous nous concentrerons sur cette dernière gamme de produits. La série Kungpend 950 devrait être lancée au quatrième trimestre 2026. Les configurations sont divisées en deux parties. La première, axée sur les performances, offrira 96 ​​cœurs et 192 threads. La seconde, conçue pour la densité, offrira 192 cœurs et 384 threads. Ces processeurs seront basés sur l'architecture Unix-Core.

Huawei prévoit le lancement de la série Kungpeng 960 au premier trimestre 2028. Une fois de plus, on peut s'attendre à une répartition entre configurations axées sur les performances et celles axées sur la densité. La première devrait offrir 96 cœurs et 192 threads, tandis que la seconde affichera un nombre impressionnant de 256 cœurs et 512 threads. À cela s'ajoute une architecture plus récente qui, selon Huawei, offrira des performances par cœur 50 % supérieures. Les nouveaux processeurs de Huawei pourraient s'avérer cruciaux dans le développement de centres de données et de clusters d'IA basés sur les technologies chinoises.
« MSI rechargera les voitures. Les cartes ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-09MSI rechargera les voitures. Les cartes graphiques et les ordinateurs portables ne suffisent pas.
18-09Les ventes de PC reculent encore aux Etats-Unis, malgré la fin prochaine de Windows 10
17-09MediaTek crée sa première puce 2 nm
16-09D’autres hausses de prix des SSD sont à l’horizon, grâce au boom de l’IA.
15-09La cigarette électronique jetable transformée en serveur. La technologie est allée trop loin.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Matériel Matériel
Huawei a de nouvelles puces. 192 cœurs en 2026, 64 cœurs supplémentaires en 2028.
Matériel Matériel
MSI rechargera les voitures. Les cartes graphiques et les ordinateurs portables ne suffisent pas.
Microsoft Microsoft
Les salles de serveurs de Microsoft au Mexique fonctionnent à l'essence
Intel Intel
Intel et NVIDIA collaboreront pour créer des puces SoC. Un investissement colossal de la part des entreprises de technologies vertes.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test The Rogue Prince of Persia (PS5) - Un jeu qui a beaucoup évolué depuis l'Early Access
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?