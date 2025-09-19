MSI rechargera les voitures. Les cartes graphiques et les ordinateurs portables ne suffisent pas.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
MSI rechargera les voitures. Les cartes graphiques et les ordinateurs portables ...
Publié le: 19/09/2025 @ 00:10:29: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielMSI proposera des chargeurs pour voitures électriques aux États-Unis. L'entreprise a préparé deux gammes de produits avec différents adaptateurs et une application dédiée. Les prix ont également été annoncés. La plupart de nos lecteurs associent MSI à des produits tels que les cartes graphiques, les cartes mères, les ordinateurs portables, les boîtiers et même les refroidisseurs. Personne ne les associe probablement aux voitures électriques. Pourtant, cela va changer. Micro Star International a décidé de se lancer sur le marché américain de la recharge pour véhicules électriques. MSI a décidé de lancer deux gammes de chargeurs aux États-Unis : EV Life et EV Life Plus. Chaque gamme comprend quatre modèles avec différentes options de connexion. Les utilisateurs peuvent choisir entre des connecteurs NACS (norme Tesla) et SAE J1772 (norme américaine), et chaque gamme est disponible avec une prise NEMA 14-50 et une version câblée.

Les chargeurs MSI sont équipés d'un câble de 7,5 mètres certifié IP55 et d'une puissance de charge de 14,4 kW/60 A. La série EV Life Plus offre également l'authentification RFID, ainsi que les connectivités Wi-Fi et Ethernet, permettant aux utilisateurs de suivre la charge où qu'ils soient. La série EV Life, plus basique, offre cependant une connectivité Bluetooth, permettant de connecter le chargeur à l'application MSI aConnect. Le logiciel inclut un outil permettant, entre autres, de surveiller les temps de charge et le coût total de l'électricité consommée. L'application permet également de configurer des plannings de charge. Côté prix, les modèles EV Life équipés de connecteurs SAE J1772 ou NACS coûtent 449 $. Les versions NEMA 14-50 sont proposées à 499 $. La version EV Life Plus équipée de connecteurs SAE J1772 et NACS est proposée à 549 $, et la version NEMA 14-50 à 599 $.
Huawei a de nouvelles puces. 192 cœurs ... »« Les salles de serveurs de Microsoft au M...
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-09Huawei a de nouvelles puces. 192 cœurs en 2026, 64 cœurs supplémentaires en 2028.
18-09Les ventes de PC reculent encore aux Etats-Unis, malgré la fin prochaine de Windows 10
17-09MediaTek crée sa première puce 2 nm
16-09D’autres hausses de prix des SSD sont à l’horizon, grâce au boom de l’IA.
15-09La cigarette électronique jetable transformée en serveur. La technologie est allée trop loin.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Matériel Matériel
Huawei a de nouvelles puces. 192 cœurs en 2026, 64 cœurs supplémentaires en 2028.
Matériel Matériel
MSI rechargera les voitures. Les cartes graphiques et les ordinateurs portables ne suffisent pas.
Microsoft Microsoft
Les salles de serveurs de Microsoft au Mexique fonctionnent à l'essence
Intel Intel
Intel et NVIDIA collaboreront pour créer des puces SoC. Un investissement colossal de la part des entreprises de technologies vertes.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test The Rogue Prince of Persia (PS5) - Un jeu qui a beaucoup évolué depuis l'Early Access
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?