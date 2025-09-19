MSI rechargera les voitures. Les cartes graphiques et les ordinateurs portables ne suffisent pas.

MSI proposera des chargeurs pour voitures électriques aux États-Unis. L'entreprise a préparé deux gammes de produits avec différents adaptateurs et une application dédiée. Les prix ont également été annoncés. La plupart de nos lecteurs associent MSI à des produits tels que les cartes graphiques, les cartes mères, les ordinateurs portables, les boîtiers et même les refroidisseurs. Personne ne les associe probablement aux voitures électriques. Pourtant, cela va changer. Micro Star International a décidé de se lancer sur le marché américain de la recharge pour véhicules électriques. MSI a décidé de lancer deux gammes de chargeurs aux États-Unis : EV Life et EV Life Plus. Chaque gamme comprend quatre modèles avec différentes options de connexion. Les utilisateurs peuvent choisir entre des connecteurs NACS (norme Tesla) et SAE J1772 (norme américaine), et chaque gamme est disponible avec une prise NEMA 14-50 et une version câblée.
Les chargeurs MSI sont équipés d'un câble de 7,5 mètres certifié IP55 et d'une puissance de charge de 14,4 kW/60 A. La série EV Life Plus offre également l'authentification RFID, ainsi que les connectivités Wi-Fi et Ethernet, permettant aux utilisateurs de suivre la charge où qu'ils soient. La série EV Life, plus basique, offre cependant une connectivité Bluetooth, permettant de connecter le chargeur à l'application MSI aConnect. Le logiciel inclut un outil permettant, entre autres, de surveiller les temps de charge et le coût total de l'électricité consommée. L'application permet également de configurer des plannings de charge. Côté prix, les modèles EV Life équipés de connecteurs SAE J1772 ou NACS coûtent 449 $. Les versions NEMA 14-50 sont proposées à 499 $. La version EV Life Plus équipée de connecteurs SAE J1772 et NACS est proposée à 549 $, et la version NEMA 14-50 à 599 $.
