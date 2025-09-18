Les salles de serveurs de Microsoft au Mexique fonctionnent à l'essence

La demande croissante de puissance de calcul pour l'intelligence artificielle engendre des défis énergétiques dans de nombreux pays. Le Mexique est l'un des exemples les plus visibles de cette pression, certaines installations technologiques étant contraintes de fonctionner sans accès au réseau électrique national. L'un des centres de données Microsoft de Colón, inauguré l'année dernière, n'est pas raccordé au réseau électrique national en raison de retards de construction et d'exigences contractuelles avec la Commission fédérale de l'électricité. L'entreprise a reçu l'autorisation d'utiliser sept générateurs à essence, qui alimenteront le site jusqu'à mi-2027. Microsoft n'a pas précisé si ses autres centres de données du pays fonctionnent également de cette manière. Le Mexique compte environ 150 centres de données, dont des installations appartenant à Microsoft, Amazon Web Services et Google. Depuis 2020, ces trois entreprises ont investi plus de 7 milliards de dollars dans le développement de la région. Si ces investissements contribuent au développement économique et à la création d'emplois, leur impact sur l'environnement et la durabilité des ressources locales soulève des questions.
L'exploitation de centres de données nécessite non seulement de l'énergie, mais aussi de grandes quantités d'eau. Microsoft a indiqué que ses trois installations de Querétaro consomment 40 millions de litres par an. Google, pour sa part, a admis que sa consommation mondiale avait augmenté de 28 % sur un an, atteignant 25 milliards de litres. Le problème est particulièrement aigu dans les régions sujettes à la sécheresse et aux pannes de courant. Selon l'Association mexicaine des centres de données, Querétaro dispose actuellement de 160 mégawatts d'infrastructures en exploitation, et des projets totalisant 600 MW sont en construction. L'Institut mexicain de la compétitivité, un centre de recherche, prévient que le réseau électrique national sera confronté à un déficit de 48 000 mégawattheures d'ici 2030, soit plus de la moitié de la production d'électricité du Mexique en 2023.
Les défis énergétiques des centres de données ne se limitent pas à l'Amérique latine. Aux États-Unis, les entreprises s'alarment de la hausse des factures d'énergie, et au Royaume-Uni, le gouvernement a exhorté les citoyens à supprimer les anciens fichiers du cloud afin de réduire la consommation d'eau des salles de serveurs. Parallèlement, Nvidia a annoncé un investissement de 30 milliards de dollars dans le pays, ce qui augmentera encore la demande en énergie et en ressources hydriques.
L'exploitation de centres de données nécessite non seulement de l'énergie, mais aussi de grandes quantités d'eau. Microsoft a indiqué que ses trois installations de Querétaro consomment 40 millions de litres par an. Google, pour sa part, a admis que sa consommation mondiale avait augmenté de 28 % sur un an, atteignant 25 milliards de litres. Le problème est particulièrement aigu dans les régions sujettes à la sécheresse et aux pannes de courant. Selon l'Association mexicaine des centres de données, Querétaro dispose actuellement de 160 mégawatts d'infrastructures en exploitation, et des projets totalisant 600 MW sont en construction. L'Institut mexicain de la compétitivité, un centre de recherche, prévient que le réseau électrique national sera confronté à un déficit de 48 000 mégawattheures d'ici 2030, soit plus de la moitié de la production d'électricité du Mexique en 2023.
Les défis énergétiques des centres de données ne se limitent pas à l'Amérique latine. Aux États-Unis, les entreprises s'alarment de la hausse des factures d'énergie, et au Royaume-Uni, le gouvernement a exhorté les citoyens à supprimer les anciens fichiers du cloud afin de réduire la consommation d'eau des salles de serveurs. Parallèlement, Nvidia a annoncé un investissement de 30 milliards de dollars dans le pays, ce qui augmentera encore la demande en énergie et en ressources hydriques.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-09Microsoft va imposer Copilot sur des millions d'ordinateurs. Les utilisateurs n'ont pas le choix.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité