Intel et NVIDIA collaboreront pour créer des puces SoC. Un investissement colossal de la part des entreprises de technologies vertes.

Intel et NVIDIA collaboreront pour créer des puces SoC. Un investissement colos...
Publié le: 18/09/2025 @ 16:07:01: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelNVIDIA a décidé de soutenir Intel en investissant 5 milliards de dollars dans l'entreprise. Il s'agit d'un nouvel investissement important dans cette entreprise en crise, après des initiatives similaires du gouvernement américain et de SoftBank. La collaboration entre les deux géants devrait donner des résultats révolutionnaires. Intel aidera Nvidia à concevoir des puces x86 intégrant des puces GPU RTX. Ces processeurs SoC (système sur puce) innovants sont destinés à équiper une large gamme d'ordinateurs personnels, combinant des processeurs Intel et des cartes graphiques Nvidia au sein d'une seule puce. Si les deux entreprises collaborent déjà sur des ordinateurs portables de jeu, combiner leurs technologies au sein d'une seule puce représente une avancée bien plus importante. Cette solution vise à aider les deux entreprises à concurrencer AMD, qui a récemment gagné des parts de marché croissantes sur le marché des processeurs de jeu et des puces d'IA pour ordinateurs portables. Ce partenariat soulève des questions quant à l'avenir des cartes graphiques Intel Arc. Si Intel s'appuie sur l'expertise GPU de Nvidia, cela pourrait impacter le développement de ses propres solutions graphiques.

Les entreprises prévoient également d'intégrer leurs architectures via le système de communication NVLink de Nvidia, utilisé dans les centres de données pour connecter les cartes graphiques. Intel produira des processeurs x86 spécifiques pour Nvidia, qui seront intégrés aux plateformes d'IA. Intel traverse une période difficile , l'entreprise réduisant ses dépenses et licenciant des milliers d'employés. Cependant, l'annonce du partenariat avec NVIDIA a immédiatement suscité l'enthousiasme des investisseurs, l'action Intel bondissant de 28 % en pré-bourse, et la hausse n'est certainement pas terminée.
