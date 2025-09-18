Test The Rogue Prince of Persia (PS5) - Un jeu qui a beaucoup évolué depuis l'Early Access

Publié le: 18/09/2025 @ 15:18:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
The Rogue Prince of Persia est un roguelike basé sur la franchise du même nom, développé par Evil Empire et édité par Ubisoft. Dans ce jeu, notre prince préféré doit combattre l'armée des Huns qui tente de s'emparer de la Perse avec seulement son esprit, son habileté, sa sagesse et le petit avantage de remonter le temps s'il meurt grâce au collier qu'il porte. Rien de bien compliqué, n'est-ce pas ? Et pourtant, notre cher prince s'aventure dans un genre qui devient de plus en plus célèbre et courant dans cette nouvelle ère, le parkour. Il y avait de quoi être intrigué et inquiet, car le potentiel que cela représentait était presque égal au risque de finir en larmes. Avant de poursuivre, il faut rappeler que le jeu est resté pratiquement un an et demi en Accès Anticipé sur PC et qu'il a de facto beaucoup évolué. L'interface du roguelite est très lisible , surtout si vous êtes déjà familier avec le genre : la barre de vie se trouve en haut à gauche, juste en dessous de la barre d'action pour l'utilisation de l'arme à distance. En haut à droite, on trouve les orbes violets et la monnaie du jeu . Heureusement, ces deux derniers sont très petits à l'écran, ce qui est très pratique, compte tenu du gameplay frénétique de ce jeu . Ainsi, moins l'écran est encombré, mieux on comprend ce qui se passe. Le Prince possède deux types d' armes : de corps à corps et à distance . La première s'utilise en appuyant sur un bouton pour lancer des combos, tandis que l'arme à distance a un nombre d'utilisations limité. De plus, il est possible d'utiliser le coup de pied pour frapper les ennemis ou déplacer certains éléments sur la carte. Par exemple, il est possible d'utiliser le coup de pied pour déplacer un rocher et infliger des dégâts à un ennemi, ou pour étourdir les boss. Quant aux armes à distance, leurs utilisations se consomment et se rechargent simplement en frappant les ennemis. C'est donc une méthode très simple pour gagner.
