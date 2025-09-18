Se connecter  
Le nouveau modèle PS5 Slim Digital est déjà disponible à l'achat
Publié le: 18/09/2025 @ 14:35:18: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony a discrètement lancé le nouveau modèle PS5 Slim Digital sur le marché européen. Cette version, baptisée CFI-2116 (ou CFI-2216 dans certaines régions), ne présente aucun changement esthétique ou fonctionnel notable par rapport au modèle précédent, mais apporte une modification significative : l' espace de stockage SSD a été réduit à 825 Go , revenant au format utilisé sur les premières versions de la PS5 au lancement. Cette réduction semble motivée par la volonté de maîtriser les coûts de production sans augmenter davantage le prix de la console, qui reste inchangé. Cependant, sachant que jusqu'à récemment, il était possible d'acheter la même PS5 Slim Digital avec un SSD de 1 To pour le même prix, ce choix pourrait s'avérer controversé pour ceux qui recherchent un espace de stockage important pour leurs jeux et applications.

Le lancement de ce modèle était anticipé par le leaker fiable billbil-kun et confirmé par sa disponibilité immédiate chez plusieurs revendeurs européens, dont Amazon. Malgré son espace de stockage réduit, la console conserve toutes les fonctionnalités du modèle précédent, notamment la compatibilité avec les jeux numériques PS4 et PS5, et reste l'une des principales options pour ceux qui recherchent une PS5 plus compacte et sans lecteur de disque. Ce nouveau modèle illustre une refonte matérielle discrète mais stratégique, typique de Sony et d'autres fabricants, qui mettent régulièrement à jour leurs composants internes afin d'optimiser les coûts et la production. Il convient également de noter qu'une prochaine mise à jour système introduira de nouvelles fonctionnalités utiles pour la manette DualSense, améliorant ainsi l'expérience utilisateur sans nécessiter de modifications de la console elle-même.
