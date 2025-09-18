De nouveaux outils bientôt disponibles dans Paint

La nouvelle version 11.2508.361.0 de Paint propose deux outils conçus pour optimiser votre travail. La première nouveauté est la prise en charge des fichiers de projet , qui vous permettent d'enregistrer un dessin au format .paint . Vous pouvez ainsi interrompre votre travail et le reprendre ultérieurement sans perdre les calques ni les modifications en cours. Cette option est disponible dans le menu Fichier, en choisissant « Enregistrer comme projet », une fonctionnalité typique de tous les éditeurs d'images qui manquait auparavant, signe que Microsoft Paint gagne en maturité. Le deuxième ajout est un curseur d'opacité pour les pinceaux et les crayons. Outre la taille des traits, nous pouvons désormais contrôler leur transparence, créant ainsi des dégradés et des superpositions plus naturels. Le curseur d'opacité, situé à gauche de la zone de travail, permet de combiner les deux paramètres pour des effets plus riches et plus complexes. Les nouvelles fonctionnalités sont déjà disponibles pour les membres des canaux Canary et Dev du programme Windows Insider, et seront bientôt disponibles en versions stables pour tous.
