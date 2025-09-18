Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le Bloc-notes de Windows adopte l'intelligence artificielle
Publié le: 18/09/2025 @ 14:26:20: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsAvec la version 11.2508.28.0 , le Bloc-notes introduit pour la première fois des fonctionnalités basées sur l'IA pour les utilisateurs de Copilot+ PC . Les outils disponibles sont « Résumer », « Écrire » et « Réécrire » , conçus respectivement pour résumer du texte, générer du nouveau texte ou réécrire du contenu existant. Ces options ne nécessitent pas d'abonnement : nous pouvons utiliser le modèle local directement sur nos ordinateurs, tandis que les utilisateurs abonnés peuvent migrer vers le modèle cloud si nécessaire. Actuellement, ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'en anglais , mais elles représentent néanmoins une avancée importante pour rendre Notepad plus polyvalent et plus proche des outils d'écriture avancés.
De nouveaux outils bientôt disponibles ... »« Les ventes de PC reculent encore aux Eta...
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-09De nouveaux outils bientôt disponibles dans Paint
17-09Windows dispose désormais de son propre Spotlight intégré... grâce à Google !  1
16-09Windows 11 vous rappellera votre abonnement Microsoft impayé. Cet écran est excessif.
16-09L'application Xbox lance les jeux Steam, GOG et Epic. Finis les problèmes de lanceurs.
16-09Windows 11 24H2 rencontre des problèmes : les pilotes graphiques AMD ne s'installent pas  1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Le nouveau modèle PS5 Slim Digital est déjà disponible à l'achat
Windows Windows
De nouveaux outils bientôt disponibles dans Paint
Windows Windows
Le Bloc-notes de Windows adopte l'intelligence artificielle
Matériel Matériel
Les ventes de PC reculent encore aux Etats-Unis, malgré la fin prochaine de Windows 10
Navigateurs Navigateurs
Microsoft essaye d'empêcher les téléchargements de Chrome lors des recherches sur Bing, au profit d'Edge
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?