Le Bloc-notes de Windows adopte l'intelligence artificielle

Avec la version 11.2508.28.0 , le Bloc-notes introduit pour la première fois des fonctionnalités basées sur l'IA pour les utilisateurs de Copilot+ PC . Les outils disponibles sont « Résumer », « Écrire » et « Réécrire » , conçus respectivement pour résumer du texte, générer du nouveau texte ou réécrire du contenu existant. Ces options ne nécessitent pas d'abonnement : nous pouvons utiliser le modèle local directement sur nos ordinateurs, tandis que les utilisateurs abonnés peuvent migrer vers le modèle cloud si nécessaire. Actuellement, ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'en anglais , mais elles représentent néanmoins une avancée importante pour rendre Notepad plus polyvalent et plus proche des outils d'écriture avancés.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité