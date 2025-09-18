Les ventes de PC reculent encore aux Etats-Unis, malgré la fin prochaine de Windows 10

Se connecter  
Publié le: 18/09/2025 @ 14:24:52: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSelon les dernières données de Canalys, les expéditions de PC aux États-Unis ont chuté de 1,4 % au deuxième trimestre 2025, atteignant 18,6 millions d'unités. Ce recul est principalement dû à l'écoulement des stocks accumulés par les fabricants. Malgré le déclin général, le secteur commercial a enregistré une hausse de 4 %, compensant la faible performance du segment grand public. Les entreprises se préparent à la fin du support de Windows 10 en octobre 2025, ce qui entraîne une transition vers des modèles plus récents, compatibles avec Windows 11. Malgré la nécessité de ce changement, les performances financières du secteur n'ont pas été particulièrement solides. L'adoption de l'IA dans les entreprises américaines a doublé au cours des deux dernières années et a progressé de 50 % cette année. Cependant, les analystes constatent un ralentissement de la croissance chez les grandes entreprises, qui peinent à intégrer l'IA à leurs processus de travail quotidiens.

Le marché de la consommation reste sous pression en raison de l'inflation persistante et de l'incertitude économique. Les citoyens ordinaires ne sont pas aussi disposés à investir dans de nouveaux appareils que les fabricants voudraient le leur faire croire. Les analystes prédisent que les utilisateurs individuels retarderont le remplacement de leur ordinateur jusqu'à ce que leur matériel cesse de fonctionner ou perde considérablement ses performances – cela s'applique principalement au groupe qui est toujours fidèle à Windows 10.
