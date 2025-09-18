Microsoft essaye d'empêcher les téléchargements de Chrome lors des recherches sur Bing, au profit d'Edge

Se connecter  
Microsoft essaye d'empêcher les téléchargements de Chrome lors des recherches...
Publié le: 18/09/2025 @ 14:22:17: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursMicrosoft n'a pas encore dit son dernier mot concernant la promotion de son navigateur Edge. L'entreprise souhaite attirer de nouveaux utilisateurs et adopte une approche plutôt inhabituelle. Lors du téléchargement de Chrome, Bing peut afficher une comparaison avec Chrome, plaçant Edge en tête. Cette publicité apparaît lorsque les utilisateurs recherchent Chrome sur Bing et ailleurs. Un éditeur de Windows Latest a vérifié si Microsoft Edge était réellement présenté de cette manière. Connecté à son compte Microsoft 365 sous Windows 11 (version 24H2), après avoir tapé « Chrome » dans le moteur de recherche Bing, il a constaté qu'Edge répondait à tous ses besoins. Bing a ajouté une brève note précisant que le navigateur de l'entreprise de Redmond utilise la même technologie que le programme concurrent de Google. Bien que cela ne soit pas une nouveauté, puisque Bing a toujours promu Edge sous forme de petites bannières, cette fois, Microsoft est allé plus loin en créant un tableau entier qui compare Edge à Chrome, déclarant son navigateur vainqueur. Cette publicité inclut également des liens vers des applications populaires comme YouTube, Facebook, Gmail, WhatsApp, Instagram et Netflix. C'est une idée astucieuse, car de nombreux utilisateurs pensent immédiatement à Chrome lorsqu'ils cherchent un navigateur pour accéder à ces applications. Microsoft tente de montrer que tous ces services fonctionnent déjà dans Edge, il n’est donc pas nécessaire d’installer Chrome.

La comparaison dans la publicité est claire : le logo Edge est surligné en bleu, tandis que celui de Chrome est gris. Microsoft souligne qu'Edge offre des récompenses, un VPN intégré et une personnalisation optimisée par l'IA, et qu'il est également recommandé par Microsoft, ce qui signifie une sécurité accrue et une meilleure compatibilité avec Windows 11. L'annonce apparaît tout en haut des résultats de recherche, et bien que le lien pour télécharger Chrome soit toujours visible, la première chose que vous voyez est une invitation à essayer Edge. Microsoft ajoute également un bouton « Découvrir plus de fonctionnalités » qui vous permet d'accéder à encore plus d'avantages de son navigateur. De plus, si vous décidez de vous rendre sur le site web de Google, une autre bannière apparaîtra pour vous rappeler d'utiliser Edge. Cette initiative vise à vous convaincre de choisir le navigateur de Microsoft. Ce n'est pas la première fois que Microsoft tente de convaincre les utilisateurs d'acheter ses produits, mais il est clair que l'entreprise poursuit ses efforts pour promouvoir Edge. Nous avons déjà vu des publicités Copilot apparaître lors de la recherche de ChatGPT ou Gemini sur Bing.
