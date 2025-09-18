Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
La sortie d'iOS 26 a eu un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.
Publié le: 18/09/2025 @ 14:19:39: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSApple a publié lundi la mise à jour majeure d'iOS 26. Malgré l'apport de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont le filtrage des appels et un Liquid Glass repensé, les utilisateurs ont commencé à se plaindre massivement d'une décharge accélérée de la batterie. Les forums et les réseaux sociaux ont signalé que la batterie de certains iPhone se déchargeait en quelques heures seulement, avec des plantages d'applications, des ralentissements et la nouvelle interface. L'entreprise a déjà réagi à cette vague de critiques et expliqué les raisons de ce phénomène. Apple a déclaré que ces problèmes étaient tout à fait normaux après une mise à jour majeure et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

Selon l'entreprise, dans les premiers jours suivant une mise à jour, le système effectue plusieurs tâches d'arrière-plan gourmandes en ressources, telles que l'indexation des fichiers, la redistribution des données et l'optimisation des performances. Cela sollicite davantage le processeur et la batterie, et le téléphone peut être plus lent et surchauffer. Outre les processus d'arrière-plan, les nouvelles fonctionnalités, plus gourmandes en ressources, impactent également la consommation d'énergie. Le design repensé et les éléments visuels plus complexes sollicitent également le système, impactant encore davantage l'autonomie de la batterie. Ces problèmes disparaissent généralement en quelques jours. Cependant, malgré les clarifications d'Apple, nombreux sont ceux qui estiment qu'il est préférable de les corriger avant la sortie de la mise à jour, car après l'installation de la mise à jour, la stabilité et l'autonomie de la batterie devraient être maintenues au minimum, plutôt qu'une dégradation de l'expérience utilisateur.
Microsoft essaye d'empêcher les téléc... »« Apple a déjà commandé la production d...
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-09La mise à jour vers iOS 26 pourrait endommager la batterie des anciens iPhones, prévient Apple
11-08macOS lancé avec succès sur iPhone  1
01-08La version bêta d'iOS 26 s'avère la plus populaire de l'histoire d'Apple
25-07iOS 26 est désormais disponible pour tous en version bêta
23-07Le Liquid Glass d'Apple fait son retour dans la dernière version bêta d'iOS
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Le nouveau modèle PS5 Slim Digital est déjà disponible à l'achat
Windows Windows
De nouveaux outils bientôt disponibles dans Paint
Windows Windows
Le Bloc-notes de Windows adopte l'intelligence artificielle
Matériel Matériel
Les ventes de PC reculent encore aux Etats-Unis, malgré la fin prochaine de Windows 10
Navigateurs Navigateurs
Microsoft essaye d'empêcher les téléchargements de Chrome lors des recherches sur Bing, au profit d'Edge
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?