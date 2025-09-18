La sortie d'iOS 26 a eu un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.

Apple a publié lundi la mise à jour majeure d'iOS 26. Malgré l'apport de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont le filtrage des appels et un Liquid Glass repensé, les utilisateurs ont commencé à se plaindre massivement d'une décharge accélérée de la batterie. Les forums et les réseaux sociaux ont signalé que la batterie de certains iPhone se déchargeait en quelques heures seulement, avec des plantages d'applications, des ralentissements et la nouvelle interface. L'entreprise a déjà réagi à cette vague de critiques et expliqué les raisons de ce phénomène. Apple a déclaré que ces problèmes étaient tout à fait normaux après une mise à jour majeure et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.
Selon l'entreprise, dans les premiers jours suivant une mise à jour, le système effectue plusieurs tâches d'arrière-plan gourmandes en ressources, telles que l'indexation des fichiers, la redistribution des données et l'optimisation des performances. Cela sollicite davantage le processeur et la batterie, et le téléphone peut être plus lent et surchauffer. Outre les processus d'arrière-plan, les nouvelles fonctionnalités, plus gourmandes en ressources, impactent également la consommation d'énergie. Le design repensé et les éléments visuels plus complexes sollicitent également le système, impactant encore davantage l'autonomie de la batterie. Ces problèmes disparaissent généralement en quelques jours. Cependant, malgré les clarifications d'Apple, nombreux sont ceux qui estiment qu'il est préférable de les corriger avant la sortie de la mise à jour, car après l'installation de la mise à jour, la stabilité et l'autonomie de la batterie devraient être maintenues au minimum, plutôt qu'une dégradation de l'expérience utilisateur.
