Apple a déjà commandé la production d'un iPhone pliable
Publié le: 18/09/2025 @ 14:18:58: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon Nikkei Asia, Apple prévoit d'augmenter ses livraisons d'iPhone d'environ 10 % en 2026, en misant sur la sortie du premier smartphone pliable. L'entreprise est déjà en discussion avec ses fournisseurs pour le lancement d'une ligne de production test pour le prochain iPhone pliable, et la production de masse pourrait débuter en Inde en 2026, avec une capacité d'environ 95 millions d'unités. Apple espère que ce nouveau modèle contribuera à générer une demande supplémentaire pour ses produits. En 2024, l'entreprise a expédié 232 millions d'iPhone, et les prévisions d'IDC pour 2025 tablent sur une augmentation de 4 % pour atteindre environ 241 millions d'unités. Par conséquent, une augmentation de 10 % en 2026 se traduirait par un objectif d'environ 265 millions d'iPhone, un nouveau record, sachant que les livraisons annuelles fluctuent entre 200 millions et un peu moins de 250 millions depuis 2015.

Dans ce contexte, l'analyste de Bank of America, Vamsi Mohan, a constaté une forte demande pour les modèles actuels d'iPhone 17. Le délai moyen de livraison pour l'iPhone 17 Pro est désormais de 18 jours, contre 14 pour l'iPhone 16 Pro, et l'iPhone 17 Pro Max devrait attendre 25 jours, contre 23 jours pour l'iPhone 16 Pro Max un an plus tôt. Même l'iPhone 17 de base est retardé de 19 jours, contre 10 pour l'iPhone 16. De plus, des délais d'attente aussi longs pour le modèle de base n'avaient pas été observés depuis le lancement de l'iPhone 11 en 2019. Si ces prévisions se confirment, Apple non seulement entrera dans la nouvelle catégorie des appareils pliables, mais atteindra également un record historique de ventes d'iPhone, ce qui réjouira grandement les actionnaires.
