ChatGpt reconnaîtra si vous êtes un enfant. Un système de vérification de l'âge est en cours de développement.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
ChatGpt reconnaîtra si vous êtes un enfant. Un système de vérification de l'...
Publié le: 18/09/2025 @ 00:13:23: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationOpenAI développe un système de vérification de l'âge qui prédira si un utilisateur a moins de 18 ans. Les personnes considérées comme mineures seront dirigées vers une version spéciale de ChatGPT adaptée à leur âge qui bloquera le contenu sexuellement explicite. Par ailleurs, la plateforme a annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif de contrôle parental, disponible d'ici fin septembre. Les parents ou tuteurs légaux de mineurs pourront associer leur compte au profil de leur enfant via une invitation par courriel. Les parents pourront gérer la façon dont ChatGPT répond à leur enfant et désactiver des fonctionnalités comme le stockage et l'historique des conversations. De plus, les parents qui activent cette option recevront des notifications si leur enfant est en détresse.

Il sera également possible de définir des horaires limitant ou interdisant l'utilisation du célèbre chatbot. OpenAI a admis que prédire l'âge des utilisateurs est difficile et peut parfois être source d'erreurs. L'entreprise prévoit donc de proposer par défaut une version plus sûre pour les personnes de moins de 18 ans lorsque l'âge de l'utilisateur n'est pas clairement défini. Les adultes auront la possibilité de vérifier leur âge, bien que l'entreprise ne divulgue pas les détails du processus. OpenAI indique que cette décision est le fruit de consultations auprès d'experts, de groupes communautaires et de responsables politiques.
« Le codec AV2 va révolutionner nos smart...
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-09Impossible de sortir les enfants de la voiture. Tesla sous le feu des autorités.
16-09Les femmes utilisent ChatGPT plus que les hommes selon un rapport OpenAI
16-09Perl bat des records de popularité : le langage de programmation oublié réintègre le top 10
12-09La fin de MySQL open source ? Oracle licencie toute son équipe.
12-09Grok propage à nouveau de la désinformation. Cette fois, il s'agit de la mort de Charlie Kirk.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Programmation Programmation
ChatGpt reconnaîtra si vous êtes un enfant. Un système de vérification de l'âge est en cours de développement.
Vidéo Vidéo
Le codec AV2 va révolutionner nos smartphones. Fini les vidéos en mémoire tampon.
Mobile Mobile
Google confirme un grave défaut de batterie dans les prochains Pixels
Apple Apple
Apple prépare un MacBook Air ultra-abordable.
AMD AMD
Nouveau processeur AMD pour cartes mères plus anciennes. C'est ce que nous appelons le support à long terme.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?