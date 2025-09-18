ChatGpt reconnaîtra si vous êtes un enfant. Un système de vérification de l'âge est en cours de développement.

Publié le: 18/09/2025 @ 00:13:23: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI développe un système de vérification de l'âge qui prédira si un utilisateur a moins de 18 ans. Les personnes considérées comme mineures seront dirigées vers une version spéciale de ChatGPT adaptée à leur âge qui bloquera le contenu sexuellement explicite. Par ailleurs, la plateforme a annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif de contrôle parental, disponible d'ici fin septembre. Les parents ou tuteurs légaux de mineurs pourront associer leur compte au profil de leur enfant via une invitation par courriel. Les parents pourront gérer la façon dont ChatGPT répond à leur enfant et désactiver des fonctionnalités comme le stockage et l'historique des conversations. De plus, les parents qui activent cette option recevront des notifications si leur enfant est en détresse.
Il sera également possible de définir des horaires limitant ou interdisant l'utilisation du célèbre chatbot. OpenAI a admis que prédire l'âge des utilisateurs est difficile et peut parfois être source d'erreurs. L'entreprise prévoit donc de proposer par défaut une version plus sûre pour les personnes de moins de 18 ans lorsque l'âge de l'utilisateur n'est pas clairement défini. Les adultes auront la possibilité de vérifier leur âge, bien que l'entreprise ne divulgue pas les détails du processus. OpenAI indique que cette décision est le fruit de consultations auprès d'experts, de groupes communautaires et de responsables politiques.
