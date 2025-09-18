Le codec AV2 va révolutionner nos smartphones. Fini les vidéos en mémoire tampon.

Se connecter  
Publié le: 18/09/2025 @ 00:12:10: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoAOMedia a de bonnes nouvelles. Le codec AV2 est en route et devrait être lancé prochainement. L'annonce officielle précise qu'AV2 sera non seulement une version améliorée de son prédécesseur, AV1, mais servira également de base à la future pile technologique d'AOMedia. AV2 devrait offrir une efficacité de compression nettement supérieure à celle de l'AV1. Il offrira également une meilleure prise en charge des applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle. AOMedia met également en avant un affichage multiprogrammes en écran partagé amélioré, une gestion de contenu optimisée et la possibilité de travailler avec une plus large gamme de qualités d'image.

AOMedia a également publié les résultats de l'enquête. Ils indiquent que 88 % des membres considèrent AV1 comme extrêmement crucial ou important pour leurs projets de développement de produits actuels et futurs. De plus, 53 % des membres d'AOMedia interrogés prévoient de déployer AV2 dans l'année suivant sa sortie. Et 88 % des répondants prévoient de le faire dans les deux prochaines années. L'annonce indique également qu'AV2 s'appuiera sur une politique de brevets libres de droits. Le lancement du nouveau codec est prévu plus tard cette année.
