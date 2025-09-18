Google confirme un grave défaut de batterie dans les prochains Pixels

Google a officiellement confirmé que certains appareils Pixel pourraient rencontrer des problèmes de batterie. Cette fois, les modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont attiré l'attention : des utilisateurs ont signalé des batteries gonflées pendant des mois, entraînant une déformation du boîtier. Les premiers messages sur le forum sont apparus en mai et, début septembre, le nombre de cas recensés atteignait dix. Certains utilisateurs ont signalé un décollement de la coque arrière et une bosse notable. L'un des problèmes signalés comportait un avertissement indiquant que l'état de la batterie pouvait présenter un risque d'incendie. Bien qu'aucun Pixel 7 ou 7 Pro n'ait pris feu jusqu'à présent, le phénomène en lui-même suscite des inquiétudes et sape la confiance envers la marque, d'autant plus qu'il s'agit du deuxième signalement de ce type. En réponse aux questions des médias, l'entreprise a souligné que les batteries lithium-ion ont un nombre limité de cycles de charge et perdent naturellement de leur capacité avec le temps. L'état de santé de la batterie est influencé par la température, le mode de charge, la fréquence d'utilisation et de nombreux autres facteurs. Google recommande aux propriétaires d'appareils rencontrant des problèmes de gonflement de contacter immédiatement l'assistance. Sous garantie, vous pouvez déposer une réclamation et obtenir une réparation ou un remplacement. Un porte-parole de l'entreprise assure que l'équipe technique répond à chaque signalement individuellement.
Les forums d'assistance enregistrent un nombre croissant de témoignages d'utilisateurs concernant ce problème. Certains ont reçu de l'aide et ont exprimé leur satisfaction après avoir contacté Google, tandis que d'autres se sont plaints d'un manque de réponse. Bien que ces cas soient rares par rapport au nombre total d'appareils vendus, leur fréquence a attiré l'attention des analystes et des médias spécialisés dans les technologies. Ce n'est pas la première fois que Google est confronté à des questions complexes concernant la sécurité de ses batteries. Auparavant, les défaillances les plus graves concernaient les Pixel 6a et Pixel 7a, certaines provoquant même des allumages spontanés. En juillet, Google a déployé une mise à jour logicielle obligatoire pour le Pixel 6a, modifiant la gestion de l'énergie. Le fabricant a annoncé que ces modifications réduiraient la capacité et l'efficacité de charge afin de réduire le risque de surchauffe de la batterie.
Les propriétaires de Pixel 7 et 7 Pro n'ayant rencontré aucun problème doivent inspecter régulièrement l'arrière de leur téléphone. Un panneau bombé ou mal fixé peut indiquer une déformation de la batterie. Si vous suspectez un problème, contactez immédiatement l'assistance technique. Bien que le nombre actuel de cas documentés n’indique pas encore l’ampleur du problème, le nombre croissant de rapports et la nécessité d’interventions plus précoces dans d’autres modèles montrent que les problèmes de sécurité des batteries deviennent l’un des principaux défis de la gamme Pixel.
