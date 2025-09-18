Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google confirme un grave défaut de batterie dans les prochains Pixels
Publié le: 18/09/2025 @ 00:10:37: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileGoogle a officiellement confirmé que certains appareils Pixel pourraient rencontrer des problèmes de batterie. Cette fois, les modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont attiré l'attention : des utilisateurs ont signalé des batteries gonflées pendant des mois, entraînant une déformation du boîtier. Les premiers messages sur le forum sont apparus en mai et, début septembre, le nombre de cas recensés atteignait dix. Certains utilisateurs ont signalé un décollement de la coque arrière et une bosse notable. L'un des problèmes signalés comportait un avertissement indiquant que l'état de la batterie pouvait présenter un risque d'incendie. Bien qu'aucun Pixel 7 ou 7 Pro n'ait pris feu jusqu'à présent, le phénomène en lui-même suscite des inquiétudes et sape la confiance envers la marque, d'autant plus qu'il s'agit du deuxième signalement de ce type. En réponse aux questions des médias, l'entreprise a souligné que les batteries lithium-ion ont un nombre limité de cycles de charge et perdent naturellement de leur capacité avec le temps. L'état de santé de la batterie est influencé par la température, le mode de charge, la fréquence d'utilisation et de nombreux autres facteurs. Google recommande aux propriétaires d'appareils rencontrant des problèmes de gonflement de contacter immédiatement l'assistance. Sous garantie, vous pouvez déposer une réclamation et obtenir une réparation ou un remplacement. Un porte-parole de l'entreprise assure que l'équipe technique répond à chaque signalement individuellement.

Les forums d'assistance enregistrent un nombre croissant de témoignages d'utilisateurs concernant ce problème. Certains ont reçu de l'aide et ont exprimé leur satisfaction après avoir contacté Google, tandis que d'autres se sont plaints d'un manque de réponse. Bien que ces cas soient rares par rapport au nombre total d'appareils vendus, leur fréquence a attiré l'attention des analystes et des médias spécialisés dans les technologies. Ce n'est pas la première fois que Google est confronté à des questions complexes concernant la sécurité de ses batteries. Auparavant, les défaillances les plus graves concernaient les Pixel 6a et Pixel 7a, certaines provoquant même des allumages spontanés. En juillet, Google a déployé une mise à jour logicielle obligatoire pour le Pixel 6a, modifiant la gestion de l'énergie. Le fabricant a annoncé que ces modifications réduiraient la capacité et l'efficacité de charge afin de réduire le risque de surchauffe de la batterie.

Les propriétaires de Pixel 7 et 7 Pro n'ayant rencontré aucun problème doivent inspecter régulièrement l'arrière de leur téléphone. Un panneau bombé ou mal fixé peut indiquer une déformation de la batterie. Si vous suspectez un problème, contactez immédiatement l'assistance technique. Bien que le nombre actuel de cas documentés n’indique pas encore l’ampleur du problème, le nombre croissant de rapports et la nécessité d’interventions plus précoces dans d’autres modèles montrent que les problèmes de sécurité des batteries deviennent l’un des principaux défis de la gamme Pixel.
Le codec AV2 va révolutionner nos smart... »« Apple prépare un MacBook Air ultra-abor...
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-09Les prochains appareils haut de gamme de Xiaomi s'aligneront sur Apple.
15-09Vulnérabilité critique sur les smartphones Galaxy. Samsung publie un correctif de sécurité urgent.
11-09PlayStation lance l'application que tous les parents attendaient : une gestion complète depuis votre smartphone.
02-09Des Google Pixel 10 plantent après le lancement, les utilisateurs paniquent
01-09Un iPhone vieux de quelques années a appelé à l'aide et a sauvé la vie d'un adolescente
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Programmation Programmation
ChatGpt reconnaîtra si vous êtes un enfant. Un système de vérification de l'âge est en cours de développement.
Vidéo Vidéo
Le codec AV2 va révolutionner nos smartphones. Fini les vidéos en mémoire tampon.
Mobile Mobile
Google confirme un grave défaut de batterie dans les prochains Pixels
Apple Apple
Apple prépare un MacBook Air ultra-abordable.
AMD AMD
Nouveau processeur AMD pour cartes mères plus anciennes. C'est ce que nous appelons le support à long terme.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?