Apple prépare un MacBook Air ultra-abordable.

Apple a longtemps ignoré le segment des ordinateurs portables abordables, mais commence progressivement à s'imposer sur ce créneau grâce à la stabilisation des prix. Par exemple, vous pouvez actuellement acheter un MacBook Air 13 pouces de base équipé d'un processeur M4, de 16 Go de mémoire et d'un disque dur de 256 Go sur Amazon pour seulement 799 $ – un excellent rapport qualité-prix. Cependant, la rumeur court qu'Apple travaillerait sur un MacBook encore plus abordable, dont la production en série devrait débuter ce trimestre. Plus intéressant encore, les analystes affirment que l'entreprise prévoit déjà un successeur à ce modèle pour 2027, qui pourrait inclure une fonctionnalité inédite sur un Mac.
Selon Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, le premier Mac doté d'un écran tactile sera le MacBook Pro, dont le lancement est prévu en 2026. Apple avait jusqu'alors évité d'ajouter des commandes tactiles au Mac, craignant que cela ne freine les ventes d'iPad. Cependant, Kuo estime que l'entreprise a changé d'avis après avoir étudié l'expérience des utilisateurs d'iPad. Dans certains cas, un écran tactile sur un ordinateur portable peut améliorer la productivité et l'expérience utilisateur globale. Il est toutefois important de rappeler que macOS a été initialement conçu pour le contrôle au clavier, à la souris et au trackpad. Si Apple adopte la saisie tactile, l'interface de macOS pourrait connaître des changements significatifs, même s'il est encore trop tôt pour le dire.
