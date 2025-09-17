Nouveau processeur AMD pour cartes mères plus anciennes. C'est ce que nous appelons le support à long terme.

La plateforme AM4 a été lancée en 2016, et pourtant, de nouveaux processeurs fonctionnant avec elle continuent d'émerger. AMD a déjà lancé plusieurs modèles pour ce socket, même si le choix final n'a pas encore été fait. Le modèle Ryzen 5 5600F vient élargir la gamme des processeurs compatibles AM4. Côté performances, ce n'est peut-être pas la puce la plus convaincante. AMD privilégiera alors un prix attractif. D'après la description publiée sur le site officiel d'AMD, son lancement aura lieu le 16 septembre 2025. Le Ryzen 5 5600F, comme ses frères et sœurs, est équipé de six cœurs Zen 3 et de 12 threads. Sa fréquence d'horloge de base est de 3,0 GHz, avec une fréquence boost pouvant atteindre 4,0 GHz. Bien sûr, comme le « F » à la fin de son nom l'indique, il ne dispose pas de carte graphique intégrée. Le processeur dispose de 32 Mo de cache L3 et de 3 Mo de cache L2. Comme ses frères et sœurs, son enveloppe thermique est de 65 W. Le Ryzen 5 5600F change-t-il quelque chose ? Probablement pas. Il s'agit simplement d'un autre modèle sorti après un certain temps. Son ajout à la gamme résulte probablement d'un recyclage en cours de production. Nous ne connaissons pas encore son prix officiel. Le Ryzen 5 5600 est disponible à moins de 400 PLN. Le modèle avec le suffixe « F » devrait être moins cher.
