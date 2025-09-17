Nouveau processeur AMD pour cartes mères plus anciennes. C'est ce que nous appelons le support à long terme.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Nouveau processeur AMD pour cartes mères plus anciennes. C'est ce que nous appe...
Publié le: 17/09/2025 @ 17:03:32: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDLa plateforme AM4 a été lancée en 2016, et pourtant, de nouveaux processeurs fonctionnant avec elle continuent d'émerger. AMD a déjà lancé plusieurs modèles pour ce socket, même si le choix final n'a pas encore été fait. Le modèle Ryzen 5 5600F vient élargir la gamme des processeurs compatibles AM4. Côté performances, ce n'est peut-être pas la puce la plus convaincante. AMD privilégiera alors un prix attractif. D'après la description publiée sur le site officiel d'AMD, son lancement aura lieu le 16 septembre 2025. Le Ryzen 5 5600F, comme ses frères et sœurs, est équipé de six cœurs Zen 3 et de 12 threads. Sa fréquence d'horloge de base est de 3,0 GHz, avec une fréquence boost pouvant atteindre 4,0 GHz. Bien sûr, comme le « F » à la fin de son nom l'indique, il ne dispose pas de carte graphique intégrée. Le processeur dispose de 32 Mo de cache L3 et de 3 Mo de cache L2. Comme ses frères et sœurs, son enveloppe thermique est de 65 W. Le Ryzen 5 5600F change-t-il quelque chose ? Probablement pas. Il s'agit simplement d'un autre modèle sorti après un certain temps. Son ajout à la gamme résulte probablement d'un recyclage en cours de production. Nous ne connaissons pas encore son prix officiel. Le Ryzen 5 5600 est disponible à moins de 400 PLN. Le modèle avec le suffixe « F » devrait être moins cher.
« Impossible de sortir les enfants de la v...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-08Le Ryzen 9 9950X a de nouveau pris feu dans des conditions contrôlées. Quelque chose cloche.
29-08Certains processeurs AMD seront vendus sans système de refroidissement.
20-08AMD arrête la production du chipset B650 et conseillede migrer vers le B850
20-08AMD se prépare à la sortie du Ryzen 5 9500F
12-08AMD crée un processeur pour Xbox et Xbox PC
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
AMD AMD
Nouveau processeur AMD pour cartes mères plus anciennes. C'est ce que nous appelons le support à long terme.
Programmation Programmation
Impossible de sortir les enfants de la voiture. Tesla sous le feu des autorités.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test NHL 26 (PS5) : La glace est plus réelle que jamais.
Windows Windows
Windows dispose désormais de son propre Spotlight intégré... grâce à Google !
Sécurité Sécurité
Plus de 300 packages JavaScript infectés par un ver auto-réplicateur
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?