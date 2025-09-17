Se connecter  
Impossible de sortir les enfants de la voiture. Tesla sous le feu des autoritÃ©s.
PubliÃ© le: 17/09/2025 @ 17:02:03: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationTesla est Ã  nouveau sous le feu des projecteurs de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Cette fois, l'enquÃªte porte sur les poignÃ©es de porte Ã©lectroniques du Model Y 2021, qui peuvent cesser de fonctionner et empÃªcher l'accÃ¨s Ã  l'intÃ©rieur du vÃ©hicule. L'enquÃªte a Ã©tÃ© ouverte suite aux plaintes de neuf propriÃ©taires. L'incident le plus frÃ©quemment signalÃ© concernait des parents sortant de la voiture pour rÃ©cupÃ©rer un enfant assis Ã  l'arriÃ¨re, puis incapables d'ouvrir la porte de l'extÃ©rieur. Dans quatre cas, il a fallu briser une vitre pour entrer. Le rapport de l'Office of Defects Investigation (ODI) souligne les risques particuliers liÃ©s au fait de laisser des enfants en cabine. Dans de telles circonstances, les passagers pourraient ignorer le mÃ©canisme d'ouverture manuelle des portes ou Ãªtre incapables de l'actionner. L'ODI indique que la cause probable du problÃ¨me est une tension insuffisante fournie aux serrures Ã©lectroniques. Les dossiers d'entretien font Ã©tat du remplacement des batteries basse tension aprÃ¨s ces incidents. Cependant, aucun propriÃ©taire n'a signalÃ© de chute de tension. L'analyse des autoritÃ©s de rÃ©glementation suggÃ¨re que la panne survient soudainement, sans aucun signal d'avertissement visible.

Tesla a inclus des sections sur les procÃ©dures d'urgence dans sa documentation utilisateur. Celles-ci couvrent Ã  la fois le dÃ©marrage du vÃ©hicule sans alimentation Ã©lectrique et l'ouverture manuelle du capot. Cependant, les instructions dÃ©crivent des procÃ©dures en plusieurs Ã©tapes qui nÃ©cessitent une source d'alimentation externe de 12 V CC et une connaissance prÃ©cise des points de connexion de la carrosserie. Le rapport de l'ODI indique qu'en situation d'urgence, la procÃ©dure peut s'avÃ©rer trop complexe pour l'utilisateur moyen. L'enquÃªte sur les poignÃ©es de porte Ã©lectroniques s'inscrit dans le cadre d'une sÃ©rie d'enquÃªtes plus vastes visant le constructeur amÃ©ricain. La NHTSA a prÃ©cÃ©demment menÃ© un audit des rapports d'accidents pour les systÃ¨mes Autopilot et Full Self-Driving. Les enquÃªteurs cherchaient Ã  comprendre les raisons des retards de transmission des donnÃ©es d'incident, qui ont parfois durÃ© plusieurs mois. Actuellement, 37 modÃ¨les des gammes 3, S, X et Y font l'objet d'une enquÃªte, et les poignÃ©es de porte du Model Y constituent le dernier d'une longue liste de problÃ¨mes techniques que Tesla doit rÃ©soudre auprÃ¨s des autoritÃ©s de rÃ©gulation fÃ©dÃ©rales.
