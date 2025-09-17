Test NHL 26 (PS5) : La glace est plus réelle que jamais.

Publié le: 17/09/2025 @ 14:59:15: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
La base de tout bon jeu de sport réside dans son gameplay et ses possibilités de personnalisation. Eh bien, NHL 26 propose deux nouvelles fonctionnalités majeures qui transforment le déroulement de chaque match, donnant ainsi un pouvoir considérable aux joueurs. Dès l'ouverture du jeu, vous êtes dirigé vers un menu de paramètres pour votre expérience de jeu et les différents modes disponibles, allant de la simulation à l'arcade en passant par le jeu compétitif, utilisés dans ÉRH, l'équipe ultime du titre. Dès le début, le jeu est déjà attrayant pour les nouveaux joueurs, ce qui est formidable. Mais ce n'est pas tout. Dans EA SPORTS NHL 26 , la grande nouveauté est ICE-Q 2.0, un système optimisé par les données réelles de NHL EDGE, qui vise à représenter fidèlement les tendances et les attributs de chaque athlète. Autrement dit, chaque joueur virtuel se comporte de manière unique, avec des caractéristiques qui rappellent ses performances réelles. Un défenseur plus physique ferme les couloirs de passe et protège mieux le but, tandis qu'un attaquant plus puissant cherche constamment des espaces pour conclure. Cette différenciation est remarquable et rend chaque confrontation moins prévisible et plus authentique. Cela ajoute de nouvelles variables importantes au jeu, et tout fonctionne à merveille. Une nette différence depuis la dernière édition réside dans le système de contrôle de l'enclave, conçu exclusivement pour les gardiens, acteurs clés de chaque match. Au lieu de réagir uniquement à la rondelle, ils interprètent désormais les actions, analysant les mouvements du corps et anticipant les passes, les tirs, voire les tentatives de dévier la rondelle. Cette intelligence plus fine confère aux défenses beaucoup plus de crédibilité, réduit l'impression de jeux bizarres et transforme l'expérience, la rendant plus exigeante. C'est évident, car marquer des buts est un peu plus complexe dans NHL 26.
