Windows dispose dÃ©sormais de son propre Spotlight intÃ©grÃ©... grÃ¢ce Ã  Google !
PubliÃ© le: 17/09/2025 @ 14:57:19: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsGoogle a dÃ©cidÃ© d'intÃ©grer une partie de son expÃ©rience de recherche Ã  Windows en lanÃ§ant une application expÃ©rimentale dans le cadre du programme Labs. L'objectif est clair : nous permettre de trouver rapidement ce dont nous avons besoin sans perdre de temps entre les fenÃªtres et les applications. La nouvelle application intÃ¨gre la recherche sur le Web , les fichiers locaux, les applications installÃ©es et mÃªme le contenu stockÃ© sur Google Drive , le tout accessible par un simple raccourci clavier. Cet outil est trÃ¨s similaire Ã  Spotlight de macOS et pourrait devenir indispensable pour certains utilisateurs. La nouvelle application expÃ©rimentale de Google pour Windows s'active en appuyant sur Alt + Espace . Une barre de recherche s'ouvre alors immÃ©diatement, vous permettant de consulter plusieurs sources sans changer de fenÃªtre. Vous pouvez rechercher des fichiers sur votre PC, des applications installÃ©es, des documents enregistrÃ©s sur Google Drive et, bien sÃ»r, sur le Web. L'idÃ©e est de minimiser les interruptions. Que nous rÃ©digions un document, prÃ©parions une prÃ©sentation ou jouions Ã  un jeu, nous pouvons rÃ©cupÃ©rer des informations sans quitter notre travail. En ce sens, la nouvelle application agit comme une sorte de couche intermÃ©diaire entre le systÃ¨me d'exploitation et le navigateur, avec la recherche toujours Ã  portÃ©e de main.

Google Lens est dÃ©jÃ  intÃ©grÃ© Ã  l'application , vous permettant de sÃ©lectionner n'importe quel Ã©lÃ©ment Ã  l'Ã©cran pour lancer une recherche instantanÃ©e. Vous pouvez traduire du texte, reconnaÃ®tre des images et obtenir des explications de formules ou de problÃ¨mes scolaires sans avoir Ã  copier ni retaper quoi que ce soit. Il existe Ã©galement le mode IA , qui enrichit les recherches avec des rÃ©ponses plus dÃ©taillÃ©es gÃ©nÃ©rÃ©es par l'intelligence artificielle . Dans ce cas, nous recevons non seulement des liens, mais aussi des explications directes et la possibilitÃ© de poser des questions complÃ©mentaires pour approfondir le sujet. La nouvelle application Google peut donc devenir non seulement un moteur de recherche rapide au sein du systÃ¨me Windows, mais Ã©galement un assistant numÃ©rique capable de nous guider dans l'apprentissage ou la rÃ©alisation de tÃ¢ches complexes.
