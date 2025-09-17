Microsoft va imposer Copilot sur des millions d'ordinateurs. Les utilisateurs n'ont pas le choix.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft va imposer Copilot sur des millions d'ordinateurs. Les utilisateurs n'...
Publié le: 17/09/2025 @ 14:41:23: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft s'est illustré à plusieurs reprises en imposant ses produits à ses clients, même s'ils n'en veulent pas (voir Windows 11). L'entreprise annonce désormais l'installation automatique d'une nouvelle application, Microsoft 365 Copilot, sur les ordinateurs Windows équipés de Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint et autres applications de bureau). Le déploiement débutera en octobre 2025 et se terminera mi-novembre. Les seules exceptions seront les pays de l'Espace économique européen (EEE), où la réglementation protège les utilisateurs contre l'installation automatique. Cette fois, nous passerons donc à côté de ce plaisir douteux. Comme l'explique Microsoft, l'application Copilot est conçue pour servir de point d'accès central aux fonctionnalités d'IA de la suite bureautique. Elle facilitera la découverte de nouvelles possibilités et l'intégration des outils d'IA au travail quotidien dans Word, Excel et PowerPoint. Ça vous semble bien ? Pour beaucoup, oui. Cependant, le problème est que les utilisateurs réguliers n'auront pas la possibilité de désactiver l'installation automatique. Cette option sera réservée aux administrateurs de l'organisation, qui pourront bloquer Copilot dans le panneau d'administration de Microsoft 365.

Ce n'est pas la première fois que le géant de Redmond met en avant Copilot. En juillet 2025, le mode Copilot est apparu dans le navigateur Edge, permettant d'interagir avec les onglets ouverts. Auparavant, l'IA était intégrée aux abonnements Microsoft 365, ce qui impliquait une augmentation de prix controversée de 43 %. Il n’est donc pas surprenant que cette initiative soit perçue de deux manières : les partisans de l’IA auront facilement accès à l’outil, mais le reste des utilisateurs le traiteront comme un autre « bloatware » qui leur est imposé.
Plus de 300 packages JavaScript infecté... »« La mise à jour vers iOS 26 pourrait end...
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-09La manette Xbox bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité dans Windows 11
12-09L'UE oblige Microsoft à séparer Teams et Office 365. Slack s'en est plaint.
12-09Le Microsoft Store supprime les frais et s'ouvre aux plus petits développeurs
11-09Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.
10-09Les clés Windows bon marché sont-elles illégales ? Microsoft conteste les licences devant les tribunaux.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Programmation Programmation
Impossible de sortir les enfants de la voiture. Tesla sous le feu des autorités.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test NHL 26 (PS5) : La glace est plus réelle que jamais.
Windows Windows
Windows dispose désormais de son propre Spotlight intégré... grâce à Google !
Sécurité Sécurité
Plus de 300 packages JavaScript infectés par un ver auto-réplicateur
Microsoft Microsoft
Microsoft va imposer Copilot sur des millions d'ordinateurs. Les utilisateurs n'ont pas le choix.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?