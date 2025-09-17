Microsoft va imposer Copilot sur des millions d'ordinateurs. Les utilisateurs n'ont pas le choix.

Microsoft s'est illustré à plusieurs reprises en imposant ses produits à ses clients, même s'ils n'en veulent pas (voir Windows 11). L'entreprise annonce désormais l'installation automatique d'une nouvelle application, Microsoft 365 Copilot, sur les ordinateurs Windows équipés de Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint et autres applications de bureau). Le déploiement débutera en octobre 2025 et se terminera mi-novembre. Les seules exceptions seront les pays de l'Espace économique européen (EEE), où la réglementation protège les utilisateurs contre l'installation automatique. Cette fois, nous passerons donc à côté de ce plaisir douteux. Comme l'explique Microsoft, l'application Copilot est conçue pour servir de point d'accès central aux fonctionnalités d'IA de la suite bureautique. Elle facilitera la découverte de nouvelles possibilités et l'intégration des outils d'IA au travail quotidien dans Word, Excel et PowerPoint. Ça vous semble bien ? Pour beaucoup, oui. Cependant, le problème est que les utilisateurs réguliers n'auront pas la possibilité de désactiver l'installation automatique. Cette option sera réservée aux administrateurs de l'organisation, qui pourront bloquer Copilot dans le panneau d'administration de Microsoft 365.
Ce n'est pas la première fois que le géant de Redmond met en avant Copilot. En juillet 2025, le mode Copilot est apparu dans le navigateur Edge, permettant d'interagir avec les onglets ouverts. Auparavant, l'IA était intégrée aux abonnements Microsoft 365, ce qui impliquait une augmentation de prix controversée de 43 %. Il n’est donc pas surprenant que cette initiative soit perçue de deux manières : les partisans de l’IA auront facilement accès à l’outil, mais le reste des utilisateurs le traiteront comme un autre « bloatware » qui leur est imposé.
