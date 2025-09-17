La mise à jour vers iOS 26 pourrait endommager la batterie des anciens iPhones, prévient Apple

Apple informe les utilisateurs qui prévoient d'installer iOS 26 que certains iPhones, en particulier les modèles plus anciens, peuvent rencontrer des problèmes de performances qui peuvent également réduire la durée de vie de la batterie du smartphone. Ce problème est fréquent lors des mises à jour majeures des systèmes d'exploitation, et iOS 26 ne fait pas exception. C'est particulièrement vrai pour les iPhone plus anciens, comme l'iPhone 11, sorti en 2019. Cependant, l'entreprise souligne que la dégradation des performances n'est pas généralisée et ne peut affecter que certains appareils.
Dans ce cas, Apple recommande la patience, car ces problèmes pourraient être résolus dans les prochaines mises à jour, comme iOS 26.1. L'entreprise souligne que si les modifications logicielles peuvent initialement provoquer une surchauffe de votre smartphone ou réduire l'autonomie de la batterie, elles ne doivent pas constituer une source d'inquiétude. Il convient toutefois de rappeler que ces problèmes peuvent persister un peu plus longtemps sur les appareils plus anciens. Bien que les utilisateurs puissent ressentir certains effets de la mise à jour immédiatement après son installation, il devrait y avoir des correctifs à plus long terme qui restaureront des performances optimales.
Dans ce cas, Apple recommande la patience, car ces problèmes pourraient être résolus dans les prochaines mises à jour, comme iOS 26.1. L'entreprise souligne que si les modifications logicielles peuvent initialement provoquer une surchauffe de votre smartphone ou réduire l'autonomie de la batterie, elles ne doivent pas constituer une source d'inquiétude. Il convient toutefois de rappeler que ces problèmes peuvent persister un peu plus longtemps sur les appareils plus anciens. Bien que les utilisateurs puissent ressentir certains effets de la mise à jour immédiatement après son installation, il devrait y avoir des correctifs à plus long terme qui restaureront des performances optimales.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité