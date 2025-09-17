Google licencie massivement les développeurs d'IA

Google poursuit activement sa domination sur le marché de l'intelligence artificielle, et ses efforts ont suscité la controverse, non pas à cause des produits eux-mêmes, mais à cause du traitement réservé à l'équipe qui les soutient. Selon un récent article de Wired, plus de 200 sous-traitants qui soutenaient les projets d'IA de Google, notamment Gemini et AI Overviews, ont été licenciés sans préavis en août. Ces employés, recrutés par l'intermédiaire de tiers, ont joué un rôle clé dans le développement de l'IA de Google. Leurs responsabilités comprenaient l'analyse des réponses de l'IA, leur modification, l'évaluation du contenu et le retour d'information pour garantir le bon fonctionnement des systèmes. Malgré leurs importantes contributions, beaucoup étaient confrontés à des salaires bas et à de mauvaises conditions de travail. Par exemple, les « super-évaluateurs » embauchés par GlobalLogic étaient payés entre 28 et 32 dollars de l'heure, tandis que les sous-traitants effectuant des tâches similaires étaient payés entre 18 et 22 dollars. Plusieurs employés ont déclaré manquer de sécurité d'emploi et d'accès aux avantages sociaux. Les tensions se sont intensifiées lorsque des employés ont commencé à exprimer leur mécontentement quant à leurs conditions de travail et à envisager de se syndiquer. Ces efforts n'ont pas plu à Google, qui a lancé des avertissements aux employés qui en parlaient sur les réseaux sociaux. Peu après, des licenciements soudains ont commencé, et les questions des employés se sont heurtées à des réponses vagues, comme quoi il fallait « supprimer le projet ». Apparemment, développer l'IA coûte très cher.
