MediaTek crée sa première puce 2 nm
Publié le: 17/09/2025 @ 00:15:48: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLe 16 septembre, MediaTek a confirmé que son premier processeur phare basé sur la technologie 2 nm de TSMC avait franchi avec succès la phase de développement, faisant de l'entreprise l'une des premières à adopter ce nœud technologique. La puce devrait entrer en production de masse d'ici fin 2026. Il convient de noter que les deux entreprises développent conjointement des processeurs alliant hautes performances et faible consommation d'énergie pour les plateformes mobiles phares, les systèmes informatiques, l'industrie automobile, les centres de données et d'autres applications. Par rapport au procédé N3E existant, la technologie 2 nm améliorée multiplie la densité logique par 1,2, améliore les performances jusqu'à 18 % à consommation énergétique identique et réduit la consommation d'environ 36 % à vitesse de fonctionnement identique. L'entreprise n'a pas encore précisé le segment auquel ce processeur phare sera destiné, mais le terme « phare » laisse entrevoir une possible coopération avec NVIDIA, les deux entreprises ayant déjà travaillé sur la superpuce GB10 « Grace Blackwell ». Les processeurs N1X et N1 de NVIDIA ont également été créés en collaboration avec NVIDIA, mais aucune annonce officielle n'a encore été faite à leur sujet, malgré des rumeurs annonçant leur lancement début 2025. L'entreprise fournira probablement plus d'informations prochainement, avec une annonce probablement prévue début 2026. Ce sera certainement intéressant à suivre, surtout dans le contexte de la faillite d'Intel.
