Test Story of Seasons : Grand Bazaar (Nintendo Switch 2) - Un remake réussi d'un jeu Nintendo DS.

Publié le: 16/09/2025 @ 17:11:18
Après le remake il y a deux ans de l'épisode "A Wonderful Life", Story of Seasons revient cette année avec une revisite de "Grand Bazaar" , précédemment sorti sur Nintendo DS en 2011 en Europe (et même 2008 au Japon). Bienvenue à Zephyria, ville qui abritait autrefois le marché le plus célèbre du monde, attirant vendeurs et acheteurs du monde entier. Malheureusement, sa popularité légendaire a disparu et il ne reste plus qu'une poignée de visiteurs. Le protagoniste, fraîchement installé à Zephyria, reprend une ferme délabrée en périphérie de la ville et la reconstruit en élevant du bétail et en récoltant des produits qu'il vend sur un étal du bazar. Il est déterminé à restaurer la prospérité du marché en proposant des produits de qualité. Story of Seasons est un jeu de rôle et de simulation sur le thème de l'agriculture. Dans chaque épisode, vous incarnez un agriculteur en zone rurale, chargé de cultiver seul la terre. Outre l'agriculture, vous pouvez interagir avec les habitants, discuter, offrir des cadeaux, assister à des festivals, faire des rencontres et, finalement, fonder une famille. Avant de plonger dans Zephyria, il vous sera demandé de créer un protagoniste. Vous pourrez choisir son type d'yeux, sa couleur de cheveux, sa couleur de peau et même ses vêtements. Ensuite, vous devrez également lui donner un nom, choisir sa date de naissance et nommer la ferme que vous gérerez. Votre personnage ne dispose que d'une seule barre principale : l'Endurance. Celle-ci diminue à mesure que vous utilisez des outils comme des houes, des arrosoirs, des faucilles, des haches, des cannes à pêche, etc. Pour restaurer son Endurance, vous pouvez manger ou prendre un bain chez vous. Si votre personnage est épuisé, il s'effondrera et perdra connaissance, mettant fin à sa journée. Dans ce remake , les commandes du jeu sont simplifiées et plus intuitives. Pour accéder au menu des objets et équipements, appuyez simplement sur les boutons L ou R, puis sélectionnez l'objet/équipement souhaité à l'aide du D-Pad ou du stick analogique droit. Nous sommes très reconnaissants que les développeurs fassent désormais la distinction entre donner des objets et les placer au sol.Dans les précédents épisodes, nous jetions souvent des objets par inadvertance en essayant d'offrir des cadeaux à cause d'un mauvais positionnement des personnages. De plus, les objets placés au sol ne disparaissent pas immédiatement et peuvent être récupérés, même après avoir quitté la zone.
