Les femmes utilisent ChatGPT plus que les hommes selon un rapport OpenAI

Publié le: 16/09/2025 @ 17:10:03: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI a publié un rapport détaillé montrant comment ses 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires utilisent ChatGPT. L'analyse de 1,5 million de conversations révèle des tendances surprenantes quant à l'utilisation du chatbot IA le plus populaire. Une étude menée par l'équipe d'OpenAI en collaboration avec l'économiste de Harvard David Deming montre une évolution spectaculaire de l'utilisation de la plateforme. En juin 2024, 53 % des requêtes de recherche concernaient des tâches non professionnelles, mais un an plus tard, ce chiffre était passé à 73 %. ChatGPT est de plus en plus utilisé à des fins personnelles plutôt que professionnelles. La catégorie la plus populaire est celle des « conseils pratiques », qui représente 28,8 % des conversations. Elle comprend des conseils pratiques, des astuces santé et fitness, ainsi que des inspirations créatives. La recherche d'informations arrive en deuxième position (24 % des conversations), ce qui démontre que les utilisateurs privilégient de plus en plus ChatGPT aux moteurs de recherche traditionnels comme Google.
L'évolution démographique est également intéressante. Les femmes représentent désormais 52 % des utilisateurs, contre seulement 37 % en janvier 2024. La plateforme reste particulièrement populaire auprès des jeunes : 46 % des utilisateurs ont entre 18 et 25 ans. Sur le lieu de travail, ChatGPT est principalement utilisé pour documenter des informations, prendre des décisions et résoudre des problèmes. Les utilisateurs le considèrent davantage comme un conseiller que comme un outil permettant d'effectuer des tâches professionnelles spécifiques. L'augmentation de la popularité se reflète dans les statistiques : le nombre de messages est passé de 451 millions en juin 2024 à 2,6 milliards un an plus tard, avec 29 000 messages traités chaque seconde.
