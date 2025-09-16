Ce n'est un secret pour personne que l'entreprise de Redmond est fortement axée sur les services cloud. Le géant promeut notamment Microsoft 365, à tel point qu'il affiche un rappel de renouvellement d'abonnement dans Windows 11. Cependant, un écran aussi grand est excessif. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée SCOOBE (Second Chance Out-of-Box Experience), fonctionne de manière similaire à la configuration initiale de Windows 11. Si un utilisateur oublie de renouveler son abonnement, il verra un écran spécial avec lequel il devra interagir pour le faire disparaître. Microsoft explique qu'il s'agit d'un simple rappel de paiement. Selon l'entreprise elle-même, ce message est dû à l'échec d'un renouvellement d'abonnement. Il ne devrait pas apparaître dans d'autres situations. Il vise à aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes d'abonnement en quelques étapes simples, garantissant ainsi un accès continu aux services Microsoft 365. Cela semble bien, mais en pratique, c'est un peu différent et il s'agit de promouvoir le service lui-même et d'encourager l'utilisateur à continuer à l'utiliser. Avec cette annonce, Microsoft souhaite simplement mettre en avant les avantages de l'utilisation de Microsoft 365. C'est tout simplement dommage qu'il le fasse en utilisant un écran aussi grand.
