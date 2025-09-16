Se connecter  
Perl bat des records de popularité : le langage de programmation oublié réint...
Publié le: 16/09/2025 @ 17:06:41: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLe langage de programmation Perl, qui a connu son apogée dans les années 1990 et au début des années 2000, est soudainement revenu en tête du classement Tiobe. En septembre 2024, il était encore 27e, mais il occupe aujourd'hui la dixième place, surpassant de nombreux langages plus modernes. Il n'existe aucune explication claire et objective à ce bond, ce qui ne fait qu'alimenter le débat autour de sa soudaine résurgence. Perl a été créé en 1987 par Larry Wall. Initialement, il devait s'appeler Pearl, mais l'existence d'un autre langage portant le même nom a conduit au choix de cette abréviation. Le plus grand succès de Perl a eu lieu en 2005, lorsqu'il s'est hissé à la troisième place du classement Tiobe, surpassant C, C++ et Java. Par la suite, sa popularité a commencé à décliner, atteignant un creux historique en janvier 2025, à la 35e place. Selon les données de Tiobe, l'indice de popularité de Perl a connu de fortes fluctuations ces derniers mois. En septembre 2024, il était de 0,7 %, et en février 2025, il est tombé à 0,49 %. Un mois plus tard, la situation a radicalement changé. En mars, l'indice est revenu à 0,7 %, en avril, il est remonté à 1,2 %, en juin, il a atteint 1,47 % et en août, 2,08 %. En septembre 2025, il s'est stabilisé à 2,03 %, ce qui a permis à Perl de figurer parmi les dix premiers langages de programmation mondiaux.

En juillet 2025, la version 5.42 de Perl est sortie, mais il s'agissait d'une mise à jour plutôt mineure. Il est intéressant de noter que l'intérêt avait déjà commencé à croître plusieurs mois auparavant. Paul Jansen, PDG de Tiobe, souligne la croissance des ventes de livres Perl sur Amazon, plusieurs fois supérieures à celles d'autres langages comme Rust ou PHP. Les experts d'OpenNet suggèrent que cette popularité pourrait provenir des capacités uniques de traitement de texte et des expressions régulières avancées de Perl, qui ont gagné en importance à l'ère de l'intelligence artificielle. La part de marché actuelle de Perl (2,03 %) est toujours inférieure à celle de Python, qui conserve une avance stable avec 25,98 %. C et C++ sont respectivement deuxième et troisième, tandis que Java est quatrième avec 8,35 %. Cependant, le retour de Perl n'est pas un phénomène isolé. D'autres langages historiques, tels que Fortran, Ada et assembler, apparaissent également en tête de Tiobe et suscitent un intérêt croissant.
