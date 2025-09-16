Se connecter  
Le nouveau bug d'Android Auto est servi
Publié le: 16/09/2025 @ 14:58:52: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidLes utilisateurs d'Android Auto savent combien il est utile d'avoir toujours les commandes multimédia à portée de main sur l'écran de la voiture. Le widget Musique , avec titres, artistes et commandes rapides, est l'un des outils les plus pratiques pour gérer la lecture sans distraction. Cependant, avec la sortie de la dernière version bêta d'Android Auto, un problème est survenu. Plusieurs utilisateurs signalent un bug qui rend le widget presque illisible, un problème qui a déjà suscité des discussions en ligne. Le problème semble lié à l'introduction du thème clair d'Android Auto , appliqué par défaut. Dans ce cas, le contraste entre le texte et l'arrière-plan est insuffisant, ce qui nuit à la lisibilité. Certains utilisateurs ont constaté que le bug ne se produit pas au démarrage du système en mode nuit, activé automatiquement avec les phares allumés, mais qu'il réapparaît en mode jour. Il n'existe actuellement aucun correctif officiel , mais certaines solutions permettent de contourner le bug. La solution la plus immédiate est de quitter le programme bêta d'Android Auto : revenir à la version stable 15.0 résoudra le problème. Cependant, il est important de garder à l'esprit qu'une fois le programme bêta quitté, il n'est pas toujours facile de revenir en arrière.

Une autre option consiste à désinstaller les mises à jour Android Auto et à désactiver les mises à jour automatiques du Play Store . Ainsi, l'application ne sera pas rétrogradée à la version 15.2 et restera stable sur la version précédente. Ce ne sont pas des solutions idéales, mais elles sont typiques pour ceux qui choisissent de tester des logiciels en version préliminaire, où les bugs sont une réelle possibilité. Étant donné que le problème n’est pas particulièrement grave, la chose la plus simple à faire est simplement d’attendre la prochaine mise à jour, qui résoudra probablement le problème.
