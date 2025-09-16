Se connecter  
Les prochains appareils haut de gamme de Xiaomi s'aligneront sur Apple.
Publié le: 16/09/2025 @ 14:57:12: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileXiaomi a officiellement confirmé qu'il avait toujours Apple dans son viseur, à tel point que ses prochains smartphones haut de gamme, qui en théorie devaient être les Xiaomi 16, s'appelleront plutôt Xiaomi 17 , précisément pour souligner leur concurrence directe avec les modèles de Cupertino. L'autre excuse pour ce changement de nom est que le saut générationnel serait si important qu'il serait insensé de les appeler Xiaomi 16, d'où la nécessité d'utiliser le numéro suivant. Par coïncidence, cela établit un parallèle avec l'iPhone 17, mais ce n'est qu'une coïncidence ! La série sera composée de 3 modèles : Xiaomi 17 , Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max (le Xiaomi 17 Air n'est pas prévu pour l'instant !), tous équipés du tout nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il va sans dire que le Xiaomi 17 Pro Max sera le produit phare le plus puissant de l'entreprise à ce jour , et l'entreprise a déjà prévu de doubler son investissement en recherche et développement au cours des cinq prochaines années.

Cependant, il semble que Xiaomi ait dévoilé le design des modèles Pro sur le réseau social chinois Weibo. Le conditionnel reste obligatoire car la source est difficile à vérifier. Ce qui ressort clairement, c'est l' écran arrière , qui devrait afficher les informations des applications (comme l'écran de lecture de contenu multimédia), une horloge et qui servira évidemment aussi à prendre des selfies avec les appareils photo principaux. Pour connaître tous les détails, il ne reste plus qu'à attendre le lancement du Xiaomi 17, dont la date officielle n'a pas encore été annoncée, mais que nous imaginons être prochaine.
