Spotify Free supprime sa limitation la plus ennuyeuse : nous pouvons désormais choisir les chansons à écouter !

Spotify Free supprime sa limitation la plus ennuyeuse : nous pouvons désormais ...
Publié le: 16/09/2025 @ 14:55:37: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueQuelques jours seulement après avoir annoncé l'audio sans perte pour les utilisateurs Premium et déclaré la guerre à ceux qui ne veulent pas payer , Spotify offre également un merveilleux cadeau aux utilisateurs non payants, en supprimant la limitation la plus ennuyeuse de sa version gratuite. En résumé, il est désormais possible de rechercher un morceau spécifique et de le lire , alors qu'auparavant, une lecture aléatoire était lancée, incluant ce morceau parmi tant d'autres. Il s'agit d'un changement qui révolutionne considérablement l'utilisation de Spotify gratuit , qui permet désormais de satisfaire toutes nos envies musicales, sachant que nous pouvons écouter le morceau souhaité immédiatement. Cependant, le morceau peut être précédé d'une publicité , car celle-ci ne disparaîtra jamais sans paiement (évidemment). De plus, grâce à Daylist , nous aurons chaque jour une playlist personnalisée qui « comprend et reflète » le type de musique que nous écoutons le plus à chaque instant de la journée, voire un jour précis de la semaine. Plus nous utiliserons Spotify régulièrement, plus Daylist sera mise à jour avec pertinence.
