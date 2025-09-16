Spotify Free supprime sa limitation la plus ennuyeuse : nous pouvons désormais choisir les chansons à écouter !

Quelques jours seulement après avoir annoncé l'audio sans perte pour les utilisateurs Premium et déclaré la guerre à ceux qui ne veulent pas payer , Spotify offre également un merveilleux cadeau aux utilisateurs non payants, en supprimant la limitation la plus ennuyeuse de sa version gratuite. En résumé, il est désormais possible de rechercher un morceau spécifique et de le lire , alors qu'auparavant, une lecture aléatoire était lancée, incluant ce morceau parmi tant d'autres. Il s'agit d'un changement qui révolutionne considérablement l'utilisation de Spotify gratuit , qui permet désormais de satisfaire toutes nos envies musicales, sachant que nous pouvons écouter le morceau souhaité immédiatement. Cependant, le morceau peut être précédé d'une publicité , car celle-ci ne disparaîtra jamais sans paiement (évidemment). De plus, grâce à Daylist , nous aurons chaque jour une playlist personnalisée qui « comprend et reflète » le type de musique que nous écoutons le plus à chaque instant de la journée, voire un jour précis de la semaine. Plus nous utiliserons Spotify régulièrement, plus Daylist sera mise à jour avec pertinence.
Plus d'actualités dans cette catégorie
15-09Spotify déclare la guerre aux escrocs qui utilisent ReVanced pour éviter de payer pour des fonctionnalités premium.
28-08Écoutez YouTube sur l'écran de verrouillage Android sans abonnement Premium ? Google sera furieux.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité