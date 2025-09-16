Apple licencie des cadres clés. L'action de l'entreprise a chuté après la débâcle d'Apple Intelligence.

Apple fait ses adieux à Robert Walker, cadre supérieur responsable du développement de Siri et d'un nouveau moteur de recherche basé sur les réseaux neuronaux. Selon Bloomberg, Walker quittera l'entreprise en octobre 2025. Il était l'un des principaux collaborateurs de John Giannandrea, responsable du département IA, et son départ est un nouveau signe de crise dans la stratégie d'Apple en matière d'IA. Walker supervisait Siri depuis 2011, mais au premier semestre 2025, il a été démis de ses fonctions et a confié la responsabilité à Craig Federighi, vice-président des logiciels d'Apple. Depuis, il se concentre sur le développement d'un nouveau moteur de recherche basé sur l'IA, dont le lancement est prévu en 2026 et qui concurrencera des services comme Perplexity et ChatGPT. La décision de limiter le rôle de Walker a coïncidé avec le lancement infructueux d'Apple Intelligence. Dévoilée en juin 2024 lors de la WWDC, cette fonctionnalité était censée répondre aux solutions concurrentes, mais ses débuts ont été chaotiques. Au lieu d'un lancement mondial, Apple a proposé Apple Intelligence dans quelques pays, et uniquement en version bêta. Certaines des fonctionnalités annoncées, comme la retouche photo et la génération de réponses dans les applications système, ne fonctionnaient pas correctement et ont dû être temporairement désactivées. L'échec du projet a eu un impact négatif sur l'image et les résultats financiers de l'entreprise. Le cours de l'action Apple a chuté de près de 7 % en 2025, et les médias spécialisés ont décrit le lancement d'Apple Intelligence comme l'un des plus grands échecs de l'histoire de l'entreprise.
Walker n'est pas le seul dirigeant d'Apple impliqué dans le département IA à avoir décidé de partir. Au premier semestre 2025, Ruoming Pang, ancien responsable de l'équipe de modélisation IA, a quitté l'entreprise, ainsi que de nombreux ingénieurs. En août de la même année, Frank Chu, responsable du développement des services de recherche, a quitté Apple. La plupart d'entre eux ont rejoint les équipes Meta, où ils travaillent sur de nouveaux produits d'IA sous la direction de Mark Zuckerberg. On ignore encore si Robert Walker suivra le mouvement, mais compte tenu de l'ampleur des transferts, un tel scénario semble probable. Le départ de Walker compromet la stabilité du département d'intelligence artificielle d'Apple, à l'heure où le marché de l'IA est en plein essor. Le géant de Cupertino prévoit de lancer son propre moteur de recherche Internet basé sur l'IA en 2026, mais la perte de dirigeants clés et les problèmes avec Apple Intelligence pourraient entraver ces projets. L'entreprise doit relever le défi de regagner la confiance des utilisateurs et des investisseurs, ainsi que de retenir des spécialistes qui se tournent de plus en plus vers la concurrence.
