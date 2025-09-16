L'application Xbox lance les jeux Steam, GOG et Epic. Finis les problèmes de lanceurs.

Se connecter  
Publié le: 16/09/2025 @ 14:14:34: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a publié une mise à jour importante de l'application Xbox pour Windows 11, la transformant en un véritable hub pour tous vos jeux installés sur votre PC. Cette nouvelle application vous permet de consulter et de lancer des jeux non seulement depuis le Xbox Store, mais aussi depuis d'autres plateformes numériques populaires. L'application intègre désormais les jeux des principales plateformes PC, dont Steam, Epic Games Store, GOG, Battle.net et le Microsoft Store. Les utilisateurs bénéficient d'une bibliothèque regroupant tous leurs titres installés au même endroit, quel que soit leur lieu d'achat. Le système propose des fonctionnalités de filtrage qui vous permettent de masquer les jeux de plateformes spécifiques si vous ne souhaitez pas qu'ils s'affichent dans l'interface principale. Chaque élément de la bibliothèque est signalé par une icône indiquant sa source, facilitant ainsi la navigation.

L'un des principaux avantages de cette nouvelle fonctionnalité est la possibilité de lancer n'importe quel jeu directement depuis l'application Xbox, sans avoir à ouvrir de lanceur dédié. Cette solution simplifie considérablement l'utilisation de la manette, ce qui sera particulièrement utile pour les utilisateurs de consoles portables Windows 11. Un onglet « Mes applications » a également été ajouté, offrant un accès rapide à diverses plateformes de distribution dans les situations où l'utilisateur souhaite acheter de nouveaux jeux en dehors du Microsoft Store. Microsoft prévoit également d'introduire la synchronisation des jeux dans le cloud sur tous les appareils, vous permettant de continuer à jouer sur votre PC et votre console sans perdre votre progression.

La mise à jour est disponible pour tous les appareils Windows 11, des ordinateurs portables aux ordinateurs de bureau, en passant par les consoles de poche. La nouvelle version de l'application Xbox est déjà disponible sur le Microsoft Store.
