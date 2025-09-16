Se connecter  
D’autres hausses de prix des SSD sont à l’horizon, grâce au boom de l’IA.
Publié le: 16/09/2025 @ 14:12:21: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielTout indique que les prix des composants informatiques vont encore augmenter. Cette fois, il s'agit de la mémoire NAND, qui constitue la base des SSD utilisés dans les ordinateurs grand public et les serveurs. Selon des rapports de la chaîne d'approvisionnement, des géants comme Western Digital, SanDisk et Micron prévoient d'importantes hausses de prix, allant de 10 % à 30 %. Les disques durs connaissent également des hausses de prix. Pourquoi les prix augmentent-ils à nouveau ? La raison en est une forte demande de stockage dans le secteur des centres de données, alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle. L'entraînement de modèles de langage volumineux et d'autres solutions d'IA nécessite d'énormes volumes de données. Les disques durs servent de stockage « froid » d'archivage pour les données brutes, tandis que les SSD NAND permettent un accès rapide aux ensembles d'entraînement. En conséquence, la demande pour ce type de stockage a explosé, et les fabricants en profitent pour ajuster leurs prix.

Certains fournisseurs ont déjà suspendu leurs tarifs, ce qui suggère que le marché se prépare à une vague généralisée de hausses de prix. Western Digital a officiellement annoncé des modifications de sa structure tarifaire NAND, et SanDisk devrait augmenter ses prix d'environ 10 %. Micron, quant à lui, envisagerait des augmentations allant jusqu'à 30 %. Bien que l'entreprise n'ait pas encore officiellement annoncé cela, sa chaîne d'approvisionnement serait déjà en train de s'adapter à cette nouvelle réalité. Si les plus grands centres de données disposent de budgets suffisants pour couvrir ces coûts, les consommateurs pourraient en subir les conséquences. Les SSD destinés aux particuliers et aux joueurs pourraient connaître des hausses de prix significatives dans les semaines à venir. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le marché des PC, qui, il y a tout juste un an, bénéficiait de prix de mémoire NAND exceptionnellement bas (si bas, en fait, que le secteur peinait à dégager des bénéfices).

Est-ce le signe d'une tendance durable ? Tout porte à croire que tant que l'essor de l'IA se poursuivra, les fabricants de NAND continueront d'augmenter leurs prix pour satisfaire les besoins des entreprises. Si vous envisagez donc d'acheter un nouveau disque, il est probablement inutile de retarder davantage votre décision ; il est préférable d'effectuer votre achat avant l'entrée en vigueur de la hausse des prix.
