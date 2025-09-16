Steam cède aux Mastercard et Visa. Les jeux à contenu adulte bloqués.

Publié le: 16/09/2025 @ 14:10:38: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Valve a apporté une modification importante aux conditions générales du programme d'accès anticipé de Steam. Comme l'a rapporté Gamesmarkt, la plateforme a cessé d'accepter les jeux au contenu « adulte ». La première victime notable de cette politique a été le studio Dammitbird, qui n'a pas pu référencer son jeu d'aventure Heavy Hearts sur Steam. Ce changement s'explique par la pression croissante exercée par les processeurs de paiement, principalement Mastercard et Visa. Depuis le printemps, ces deux entreprises mènent une campagne intensive visant à supprimer certains contenus réservés aux adultes des boutiques de jeux numériques. Un tournant s'est produit en avril, lorsque le jeu No Mercy a été retiré à la demande des processeurs de paiement et d'une organisation australienne de lutte contre la pornographie. Depuis, Steam et Itch.io n'ont cessé d'élargir le champ des titres supprimés. Valve a même inclus une disposition vague dans ses conditions d'utilisation lui permettant de bloquer « certains types de contenus pour adultes ». Conséquence : des centaines de jeux ont disparu de Steam et plus de 20 000 titres d'Itch.io.
Le problème, cependant, ne réside pas seulement dans l'ampleur des décisions, mais aussi dans leur caractère arbitraire. Les productions de développeurs indépendants ne contenant que des éléments symboliques « adultes » ont également été bloquées. Citons par exemple VILE : Exhumed, un jeu d'aventure textuel au contenu peu suggestif, surtout comparé aux titres initialement ciblés. Derrière toute cette situation se cache la mécanique des systèmes de paiement. Steam et Itch.io ne travaillent pas directement avec Visa ou Mastercard, mais avec des banques et des intermédiaires qui gèrent les transactions. Ce sont ces intermédiaires qui doivent respecter les politiques strictes de « sécurité de la marque » et de lutte contre la traite des êtres humains mises en place par ces géants. L'une des conséquences est une interprétation incohérente des réglementations selon les régions et des restrictions supplémentaires imposées par des plateformes comme PayPal.
L'ambiguïté des réglementations suscite la frustration des développeurs de jeux indépendants comme des consommateurs. Ce manque de transparence rend difficile l'anticipation des jeux susceptibles d'être interdits. Tant que les politiques de Steam et d'Itch.io ne seront pas clarifiées (ou que Visa et Mastercard ne clarifieront pas leurs normes), la confusion autour des jeux au contenu « adulte » ne fera qu'augmenter.
Le problème, cependant, ne réside pas seulement dans l'ampleur des décisions, mais aussi dans leur caractère arbitraire. Les productions de développeurs indépendants ne contenant que des éléments symboliques « adultes » ont également été bloquées. Citons par exemple VILE : Exhumed, un jeu d'aventure textuel au contenu peu suggestif, surtout comparé aux titres initialement ciblés. Derrière toute cette situation se cache la mécanique des systèmes de paiement. Steam et Itch.io ne travaillent pas directement avec Visa ou Mastercard, mais avec des banques et des intermédiaires qui gèrent les transactions. Ce sont ces intermédiaires qui doivent respecter les politiques strictes de « sécurité de la marque » et de lutte contre la traite des êtres humains mises en place par ces géants. L'une des conséquences est une interprétation incohérente des réglementations selon les régions et des restrictions supplémentaires imposées par des plateformes comme PayPal.
L'ambiguïté des réglementations suscite la frustration des développeurs de jeux indépendants comme des consommateurs. Ce manque de transparence rend difficile l'anticipation des jeux susceptibles d'être interdits. Tant que les politiques de Steam et d'Itch.io ne seront pas clarifiées (ou que Visa et Mastercard ne clarifieront pas leurs normes), la confusion autour des jeux au contenu « adulte » ne fera qu'augmenter.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité