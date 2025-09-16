Windows 11 24H2 rencontre des problèmes : les pilotes graphiques AMD ne s'installent pas

Se connecter  
Windows 11 24H2 rencontre des problèmes : les pilotes graphiques AMD ne s'insta...
Publié le: 16/09/2025 @ 00:13:57: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLes bugs des pilotes graphiques et des chipsets peuvent être une véritable nuisance, et AMD ne fait pas exception. Malgré ses difficultés, l'entreprise a déployé des efforts considérables pour les atténuer, notamment grâce à des outils basés sur l'intelligence artificielle. Depuis la sortie de Windows 11 24H2, le modèle de pilote WDDM mis à jour prend également en charge ces efforts. Cependant, des problèmes peuvent encore survenir. La société répertorie plusieurs causes possibles de cette erreur lors de la tentative d'installation du package de pilotes AMD sur Windows, notamment un conflit entre les pilotes graphiques et les logiciels, le blocage de l'antivirus, l'absence de mises à jour Windows importantes, des fichiers redistribuables Microsoft Visual C++ corrompus et des clés de registre et/ou des fichiers système corrompus. Pour résoudre l'erreur 1603, AMD recommande quelques étapes :

- Installez toutes les mises à jour critiques et importantes disponibles avant d’installer le package logiciel AMD.
- Téléchargez et utilisez le package complet de pilotes AMD Radeon à partir du site Web d'assistance officiel AMD.
- Assurez-vous que vos programmes antivirus sont à jour, puis exécutez à nouveau le programme d'installation du logiciel AMD ou désactivez vos programmes antivirus jusqu'à ce que l'installation soit terminée.
- Vérifiez que les services Windows, tels que Plug-and-Play, sont disponibles et opérationnels avant d'exécuter le programme d'installation du logiciel AMD. Pour exclure tout conflit logiciel potentiel, désactivez tous les services et éléments démarrés par des programmes non Microsoft en effectuant un démarrage sélectif à l'aide de l'utilitaire de configuration système.

De plus, AMD propose un moyen de réparer les fichiers Windows Installer et Microsoft Standalone Installer (MSI) corrompus. L'entreprise recommande :

- Remplacez les fichiers redistribuables Microsoft® Visual C++ corrompus en les téléchargeant et en les réinstallant.
- Réparez votre registre système et vos fichiers en exécutant DISM et SFC en tant qu'administrateur. Pour exécuter DISM, utilisez le raccourci clavier Windows + X, sélectionnez Invite de commandes (Admin), puis saisissez « DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth » et appuyez sur Entrée. Pour exécuter SFC, sélectionnez Invite de commandes (Admin), saisissez « SFC /SCANNOW », puis appuyez sur Entrée.
- Pour résoudre les conflits logiciels, essayez d'utiliser l'utilitaire de nettoyage AMD ou l'utilitaire de résolution des problèmes d'installation et de désinstallation de programmes Microsoft pour supprimer les composants du package logiciel AMD actuellement installé.
