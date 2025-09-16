La manette Xbox bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité dans Windows 11

Microsoft a commencé à tester un nouveau comportement pour les manettes Xbox sous Windows 11. Désormais, un appui long sur la touche Xbox de la manette ouvrira la vue des tâches, permettant de basculer rapidement entre les applications et les jeux. L'ancienne fonctionnalité qui éteignait la manette en maintenant la touche enfoncée sera également conservée. L'équipe Windows Insider explique que ce changement s'inscrit dans la stratégie de Microsoft pour les PC de jeu portables sous Windows 11. Sur les futurs appareils Xbox Ally, un appui long sur la touche Xbox ouvrira un sélecteur de tâches optimisé pour les appareils portables avec de nouvelles animations. On ne sait pas encore si cette interface sera disponible sur tous les PC de jeu Windows 11, mais ce bouton semble être une solution intéressante.
Une brève pression sur la touche Xbox ouvre toujours la barre de jeux, où sont disponibles widgets, jeux et informations sur les performances. Cette innovation est déjà testée sur le canal Dev du programme Windows Insider, ce qui signifie que tous les utilisateurs de Windows 11 la recevront dans les prochains mois. Ceci est particulièrement important compte tenu du fait que l'entreprise prévoit de cesser prochainement la prise en charge du système d'exploitation Windows 10, offrant ainsi aux nouveaux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires pour les aider à migrer vers la dernière version du système d'exploitation. Espérons que ces fonctionnalités se multiplieront à l'avenir, car pour certains, une manette est encore plus importante qu'un clavier et une souris.
Une brève pression sur la touche Xbox ouvre toujours la barre de jeux, où sont disponibles widgets, jeux et informations sur les performances. Cette innovation est déjà testée sur le canal Dev du programme Windows Insider, ce qui signifie que tous les utilisateurs de Windows 11 la recevront dans les prochains mois. Ceci est particulièrement important compte tenu du fait que l'entreprise prévoit de cesser prochainement la prise en charge du système d'exploitation Windows 10, offrant ainsi aux nouveaux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires pour les aider à migrer vers la dernière version du système d'exploitation. Espérons que ces fonctionnalités se multiplieront à l'avenir, car pour certains, une manette est encore plus importante qu'un clavier et une souris.
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-09Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.
10-09Les clés Windows bon marché sont-elles illégales ? Microsoft conteste les licences devant les tribunaux.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité